Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi bekommt nach 16 Jahren endlich einen neuen Teil

Fighting-Game-Fans können sich schon mal lauf ein neues Dragon Ball: Budokai Tenkaichi-Spiel freuen.

Lange vor Dragon Ball FighterZ gab es mit den Budokai Tenkaichi-Spielen bereits eine sehr erfolgreiche Kampfspiel-Reihe aus dem Dragon Ball-Universum. Der letzte Hauptteil ist vor 16 Jahren erschienen, aber es gibt richtig gute Neuigkeiten: Bandai Namco hat überraschend ein neues Spiel der Reihe angekündigt.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi wird fortgesetzt

Worum geht's hier? Bei einem Dragon Ball FighterZ-Turnier namens Dragon Ball Games Battle Hour wurde ein Teaser-Trailer gezeigt. In dem waren zunächst einige Szenen aus den alten Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-Spielen zu sehen. Anschließend erfolgt die Transformation Son Gokus – und der Reihe.

Wir sehen vor allem, wie sich Son Goku in seine Super Saiyajin Blue-Form verwandelt. Drumherum wird das Bild besser und moderner, der Look erinnert an die neuen Anime-Filme oder Dragon Ball FighterZ.

Last, but not least heißt es in einem Schriftzug, wir sollen uns kampfbereit machen. Ein neues "Sparking" beginne: So heißt die Budokai Tenkaichi-Reihe in Japan im Original, als Anspielung auf den Titelsong-Text der ersten Dragon Ball-Anime-Serie.

Hier könnt ihr euch den kurzen, aber eindrucksvollen Teaser selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was genau kommt da? Das steht leider noch nicht fest. Denkbar wäre natürlich einfach ein neuer Teil und damit Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4. Fraglich ist allerdings, ob das Z im Namen bleibt, offenbar kommen ja auch sehr viel spätere Techniken wie der SSGSS im Spiel vor.

Ebenfalls gut denkbar wäre eine Art Soft-Reboot der Reihe. Das neue Dragon Ball (Z): Budokai Tenkaichi könnte sich inhaltlich auch über die verschiedenen Äras der Manga- und Anime-Reihe erstrecken, bis hin zu den Dragon Ball Super-Tagen.

Auf welchen Plattformen? Auch hierzu gibt es leider noch gar keine konkreten Ankündigungen. Wir gehen aber einfach mal fest davon aus, dass das neue Dragon Ball-Spiel von Bandai Namco wie die letzten derartigen Veröffentlichungen mindestens auf den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series S/X sowie dem PC erscheint.

Wie findet ihr die Ankündigung? Freut ihr euch auf das neue Dragon Ball: Bzudokai Tenkaichi-Spiel?