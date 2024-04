Dragon Ball Z-Fan fasst gesamte Saiyajin- und Freezer-Saga in einem Cartoon zusammen und trifft alles haargenau auf den Punkt

Der YouTuber fängt die wichtigsten Momente aus Dragon Ball Z humorvoll ein.

Der Anime zu Dragon Ball Z umfasst insgesamt 291 Folgen. Nicht jeder Anime-Fan hat die Zeit und die Geduld, all die Folgen nachzuholen. Zumindest für die ersten beiden Arcs hat der YouTuber Cas van de Pol eine eigene Zusammenfassung im Comic-Stil erstellt, die viel Zeit spart und die wichtigsten Momente beinhaltet.

Dragon Ball Z-Anime als 11-minütiger Comic

Was ist das für eine Zusammenfassung? Der YouTuber hat mit selbstgezeichneten Charakteren die Ereignisse aus Dragon Ball Z zusammengestellt. Sein Video umfasst die ersten beiden Sagen des Animes, die Saiyajin- und die Freezer-Saga. Darin kommen alle wichtigen Charaktere der Z-Truppe und ihre Widersacher vor.

Eigentlich haben die beiden Sagas 125 Folgen, wobei eine Folge rund 25 Minuten umfasst. Der YouTuber schafft es, die beiden Sagen in 11 Minuten nachzuerzählen:

Dabei denkt der Fan an die wichtigsten Momente, die es in Dragon Ball Z gab. Sämtliche Tode, Niederlagen und Auftritte von wichtigen Charakteren sind zu sehen. Auch die Schlüsselmomente sind alle in dem Video enthalten.

Der YouTuber hat darüber hinaus an ikonische Momente wie die Todespose von Yamchu oder den Körpertausch von Ginyu mit einem Frosch gedacht. Die Szenen hat er dabei in seinem persönlichen Stil dargestellt und etwas Humor eingebaut.

Das Video ist unvertont, doch die wenigen Laute der Charaktere reichen aus, um ein Bild von den beiden Sagen zu vermitteln. Außerdem sind einige Soundeffekte mit enthalten, die beispielsweise bei den Kloppereien eingesetzt werden.

Was sagen die Fans dazu? Das Video wurde innerhalb von fünf Monaten rund 5,4 Millionen Mal angesehen. Viele User gefällt der Humor und die Darstellungsweise der Charaktere. Vor allem der wütende Vegeta kommt bei den Zuschauenden gut an. Auch Bulma und ihr ständiges Einprügeln auf Krillin hat für einige Lacher gesorgt.

Gibt es die anderen Sagen auch als Recap? Bis heute gibt es leider keine weiteren Videos des YouTubers, in denen die restlichen Sagen von Dragon Ball Z zusammengefasst werden. Er hat sich stattdessen darauf spezialisiert, alle möglichen Franchises und Serien als Cartoon-Recap zusammenzufassen.

Zu seinen Videos zählen beispielsweise Super Mario, Harry Potter und Ice Age. Vielleicht wird in Zukunft noch ein neues Recap-Video mit Dragon Ball Z folgen, damit Fans sich darüber amüsieren können.

