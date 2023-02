In Dragon Ball Z: Kakarot findet bald das 23. Große Turnier statt und so cool sieht es aus

Dragon Ball-Fans können sich freuen: Dragon Ball Z: Kakarot bekommt den nächsten DLC, der sich mit einem echten Highlight der Franchise-Geschichte beschäftigt. Die nächste Story-Erweiterung dreht sich nämlich um das 23. Große Turnier – seinerzeit ein legendäres Aufeinandertreffen mit Piccolo als damaligem Bösewicht. Die ersten Bilder sehen sehr vielversprechend aus.

Teaser war wirklich dafür: Dragon Ball Z Kakarot bekommt 23. Großes Turnier-DLC

Worum geht's hier? Dragon Ball Z: Kakarot lässt die coolsten Momente der DBZ-Ära Revue passieren. Das gilt nicht nur für das Hauptspiel, sondern auch für die vielen DLCs der beiden Season Pässe. Davon steht uns bald der nächste ins Haus.

Nach einem ersten Teaser für das 23. Große Turnier gibt es jetzt endlich auch die offizielle Ankündigung. Genau dieser Moment der Dragon Ball-Geschichte hält wirklich demnächst im Spiel Einzug. Das dürfte natürlich vor allem Fans der ersten Stunde freuen.

So gut sieht das aus: Wer sich noch an das epische Aufeinandertreffen von Piccolo und Son Goku erinnert, hat wahrscheinlich durchaus Lust, genau diesen Moment nachzuspielen. Was ihr mit dem kommenden DLC "Chaos at the World Tournament" problemlos machen könnt.

Besonders cool wirkt hier natürlich das Bild mit dem riesigen Piccolo. Daneben sieht der erwachsene Son Goku fast schon mickrig aus. Dass Yamshu, Chi-Chi, Krillin und Tenshinhan ebenfalls mit von der Partie sind, sorgt für das Sahnehäubchen auf dem Nostalgie-Eisbecher.

Das 23. Große Turnier aka das 23. Tenka-Ichi Budōkai gehört zu den Highlights des alten Dragon Ball-Animes und -Mangas. Es handelt sich dabei sogar eigentlich um ein Ereignis, das noch zum Original-Dragon Ball zählt und streng genommen gar nichts mit DBZ zu tun hat.

Wann kommt der DLC? Das steht leider noch nicht fest. Es gibt zumindest noch keinen offiziellen Termin für den Release. Da der Bardock-DLC aber erst im Januar erschienen ist, könnte es noch ein bisschen dauern. Gleichzeitig wurde auch die sogenannte Next Gen-Version für PS5 und Xbox Series S/X veröffentlicht.

Wie findet ihr die Bilder zum kommenden DLC? Welchen Moment wünscht ihr euch für weitere DLCs?