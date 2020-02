Dragon Ball Z: Kakarot zeigt cooles Detail über ChiChi

Denken wir an Son-Gokus Ehefrau ChiChi, haben wir zuallererst eine liebevolle Mutter vor Augen, die aber auch sehr aufbrausend sein kann - speziell wenn es ums Thema Kämpfe geht, kann sie sich oft kaum zügeln. Wer als langjähriger Dragon Ball-Fan jedoch tief in seinen Gedanken wühlt, erinnert sich vielleicht noch an eine Zeit, in der ChiChi den Kampfkünsten nicht abgeneigt war.

DBZ: Kakarot zeigt ChiChis andere Seite

ChiChi war früher nämlich selbst eine Kämpferin und trat unter anderem beim 23. World Martial Arts Tournament unter dem Namen "Anonymous" gegen ihren späteren Ehemann an. Zwar verlor sie, machte jedoch gegen den legendären Saiyajin eine beachtliche Figur.

Später in Dragon Ball Z spielt ihre kämpferische Seite jedoch keine Rolle mehr und auch in Dragon Ball Z: Kakarot ist sie in erster Linie für ihre Kochkünste bekannt. Hilft uns dabei mit nahrhaften Gerichten an Kampfboni zu gelangen.

Cooles Detail: Wer allerdings ganz genau aufpasst, wird bereits recht früh im Spiel auf eine Nebenmission stoßen, die zeigt, dass die Tochter des Rinderteufels nach wie vor bei Bedarf die Fäuste sprechen lässt. In der Rolle des kleinen Son Gohan erfahren wir nämlich in einem kleinen Dorf unweit Son-Gokus Haus, dass ChiChi oft den Bewohnern dabei hilft, ihre Heimat zu verteidigen. (via Comicbook)

So soll sie unter anderem Wölfe und feindliche Jäger regelmäßig vertreiben. An diesem Detail merkt man wieder, welch tollen Fanservice die Entwickler in DBZ: Kakarot haben einfließen lassen. ChiChi mag zwar nach wie vor kein großer Martial Arts-Fan sein, dennoch nutzt sie ihre Kampfkraft von ca. 130 (via Dragonballwiki) regelmäßig um Menschen in Not zu helfen.

Erinnert ihr euch noch an ChiChi als Kämpferin?