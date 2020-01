In Dragon Ball Z: Kakarot könnt ihr ähnlich der Anime-Vorlage die sieben Dragonballs suchen und bei Drache Shenlong einen Wunsch äußern. Hier im Guide erfahrt ihr alles Wichtige zum Feature.

Was bringt mir die Dragonball-Suche?

Findet ihr alle sieben in der Welt verstreuten Dragonballs, habt ihr einen Wunsch frei. Jedoch müsst ihr euch gut überlegen, was ihr von Drache Shenlong wollt. Wurde der Wunsch erfüllt, verteilen sich die magischen Kugeln erneut überall auf der Erde. Wollt ihr sie jetzt erneut sammeln, müsst ihr stets 20 Minuten (Cooldown) warten.

Das könnt ihr euch wünschen:

Bosse wiederbeleben: So gelangt ihr an Seelenabzeichen für euer Community Board

So gelangt ihr an Seelenabzeichen für euer Community Board Orbs: 15000 Kugeln jeder Farbe

15000 Kugeln jeder Farbe Geld: 30.000 Zeni

30.000 Zeni Seltenes Item: Gegenstände wie Upgrade-Materialien für euer Auto

Zwar dauert es stets ein wenig, bis ihr alle sieben Kugeln gefunden habt, jedoch lohnt sich die Suche.

Wie kann ich Dragonballs sammeln?

Das Feature steht euch nicht von Beginn an zur Verfügung, sondern wird erst nach Abschluss der Freezer-Saga freigeschaltet. Habt ihr jedoch den Bösewicht besiegt, kann die Suche beginnen.

Wichtig! Beachtet, dass ihr nur während Unterbrechungen der Hauptgeschichte nach Dragonballs suchen könnt.

Wo muss ich suchen? Die Orte, an denen sich Dragonballs befinden, werden euch sowohl auf der Weltkarte als auch auf dem Radar angezeigt. Seid ihr am vermeintlichen Fundort angelangt, nutzt am besten den Ki-Suchmodus (L1/LB). Die magischen Kugeln erkennt ihr an ihrer goldenen Aura.

Wie viele Dragonballs sich bereits in eurem Besitz befinden, erkennt ihr an der Anzeige links neben dem Radar am rechten oberen Bildschirmrand.

Wie kann ich mir was wünschen?

Sammelt alle sieben Dragonballs

Öffnet das Hauptmenü

Wählt "Dragonballs"

Wählt einen der Wünsche

Habt ihr den Wunsch ausgesprochen, erscheint der magische Drache Shenlong.

Anzahl der Wünsche erhöhen: Habt ihr die Story von DBZ: Kakarot beendet und befindet euch im zweiten Durchgang, stehen euch gleich zwei Wünsche zur Verfügung. Im dritten Durchgang sind es drei. Die Reihenfolge, in der ihr eure Wünsche äußert, ist dabei nicht unwichtig. Für euren ersten Wunsch fällt die Belohnung am größten aus. Überlegt euch daher gut, welche Items ihr am meisten benötigt.

