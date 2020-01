Mit Dragon Ball Z: Kakarot hat Bandai Namco schon einige Träume der Fans wahr werden lassen aber es gibt einiges, was leider fehlt. Darunter auch die Möglichkeit, mit einer Transformation, wie Son Goku als zweifacher Super-Saiyajin über die Karten fliegen zu können. Doch ein einfacher Glitch macht dies jetzt möglich.

Das steckt hinter dem Glitch

Um den Glitch auszuführen, braucht ihr einen Charakter, der mindestens zwei Transformationen hat. Dann müsst ihr mit ihm im Kampf in die gewünschte Form wechseln. Sobald der letzte Gegner da ist, beschießt ihr diesen aus der Entfernung mit Ki-Geschossen. Genau während der entscheidende Treffer landet, verwandelt ihr euch in eine andere Transformation und schon könnt ihr mit einer Transformation über die Welt fliegen.

So geht es einfacher: Immer wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Gruppe zu nutzen, wird der Glitch einfacher. Denn dann müsst ihr nicht mehr selbst den letzten Schlag ausführen, sondern könnt einfach warten bis eure Party-Mitglieder den letzten Schlag machen und euch im richtigen Moment verwandeln.

Wie lange hält der Glitch an? Sobald ihr den Glitch erfolgreich durchgeführt habt, seid ihr augenscheinlich in dieser Transformation gefangen. Aber es gibt zwei einfache Wege, um wieder zur Normalität zurück zu kehren. Entweder ihr nutzt die Schnellreise über die Weltkarte oder ihr ruft euren letzten Spielstand auf, denn das Spiel speichert die Transformation nicht.

Was bringt mir der Glitch? Wenn wir ehrlich sind, dann ist dieser Glitch nur eine optische Änderung, die keinerlei Auswirkungen auf das Spiel an sich hat. Trotzdem ist es cool, als dreifacher Super-Saiyajin durch die Welt fliegen zu können. Zudem hält die Form auch in Story- und Nebenmissionen sowie den darin stattfindenden Kämpfen an, solange das Spiel nicht in einen Ladebildschirm wechselt.

Das YouTube-Video des Users Apple Ken Xyro zeigt euch, wie der Glitch funktioniert: