Dragon Ball Z: Kakarot erklärt angeblich, wieso Gohan zum SSJ2 wurde

Dragon Ball Z: Kakarot liefert Fan-Service par excellence. Das RPG zum Manga und Anime lässt uns die epischen Kämpfe der Cell- (und wahrscheinlich auch der Buu-)Saga nachspielen und sogar die Führerscheinprüfung machen. Aber auch so legendär tragische Momente wie Son Gohans Verwandlung in einen Super Saiyajin der zweiten Stufe kommen zur Geltung. Angeblich erfahren wir sogar neue, bisher unbekannte Details.

Darum geht's: Son Gohan erreicht zum ersten Mal die SSJ2-Transformationsstufe, nachdem C16 aka Android 16 von Cell getötet wurde. Die beiden verbindet allerdings nicht gerade die tiefste Freundschaft, im Gegenteil. Es blieb bisher immer ein bisschen rätselhaft, wieso ausgerechnet das Ableben von C16 bei Son Gohan das Fass zum Überlaufen brachte.

Die Szene ist legendär: Son Gohan kann durch seine Wut und Trauer völlig neue Kraftreserven anzapfen und sich endlich in seine viel stärkere Super Saiyajin 2-Version verwandeln. Er tut das mit Tränen in den Augen und bietet Cell im Anschluss die Stirn.

Dragon Ball Z: Kakarot liefert Hintergründe? Der Übersetzer, Fan-Community-Kurator und Dragon Ball-Nerd Ken Xyro weiß offenbar mehr. Ihm zufolge erwartet uns im kommenden DBZ: Kakarot-Spiel eine Antwort auf die Frage, wieso genau sich Son Gohan in den Super Saiyajin 2 verwandeln konnte.

