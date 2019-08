Dragon Ball Z: Kakarot enthüllt Bonyu, das Ex-Mitglied der Ginyu Force

Vor ein paar Tagen gab es bereits einen Scan aus der neuesten Ausgabe des japanischen V-Jump-Magazins, doch jetzt macht es Bandai Namco ganz offiziell. Mit Bonyu wird dem Dragon Ball Z-Kanon ein neuer Charakter hinzugefügt, der für Fans der Anime-Vorlage äußerst interessant sein dürfte. Denn die Kriegerin ist Teil der legendären Ginyu Force.

Kein Bock auf die Posen: Vielleicht sollte man aber eher Ex-Mitglied sagen, denn Bonyu tritt offenbar deswegen nicht in der Serie auf, weil sie keine Lust mehr auf die albernen Posen der Ginyu-Truppe hatte. In Dragon Ball Z: Kakarot werden wir sie laut Bandai Namco aber in einer "wichtigen Sidequest" kennenlernen.

Offizieller Kanon: Akira Toriyama, der Erfinder von Dragon Ball, ist selbst für das Design von Bonyu verantwortlich. Und offenbar hat er sich dabei an Jeeze orientiert, einem anderen Mitglied der Ginyu Force. Denn Jeeze und Bonyu stammen vom selben Planeten und haben deswegen dieselbe rote Haut und die weißen Haare.

Noch ist unklar, in welcher Art Nebenquest wir auf Bonyu treffen und ob sie uns feindlich oder freundlich gesinnt sein wird. Wenn ihr mich fragt, macht es nur Sinn, dass sie sich mit Freezer und der Ginyu Force überworfen hat und sie uns deswegen als Questgeber dient. Aber für die genauen Details müssen wir wohl den Release von Dragon Ball Z: Kakarot abwarten.

Außerdem gab es jetzt auch erste Screenshots zur schon berühmt-berüchtigten Nebenquest zu sehen, in der Son Goku und Piccolo den Führerschein machen müssen. Das darin enthaltene Mini-Game zollt einer Füller-Episode aus dem Anime Tribut, wo es eben genau darum geht.

Over the years Goku and Piccolo have fought many battles together but are they prepared to take on the challenges of..DRIVING SCHOOL!?



Will you be top of the class in this mini-game feature? Get ready because DRAGON BALL Z: KAKAROT arrives in 2020! pic.twitter.com/LqqFw2ahvu