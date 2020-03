Nachdem es in den vergangenen Wochen rund um die Inhalte des Season Pass und weiteren versprochenen Updates rund um Dragon Ball Z: Kakarot ein wenig still war, haben wir jetzt endlich coole, neue Infos für euch. Und zwar hat Publisher Bandai Namco nicht nur Patch 1.05 für das Action-Rollenspiel veröffentlicht sondern auch bekanntgegeben, bis zu welchem Zeitpunkt wir mit der Zeitmaschine rechnen können. Falls ihr übrigens nicht mehr wisst, was es damit auf sich hat, kein Problem, wir erklären sie nochmal.

Wann kommt die Zeitmaschine ins Spiel? Zwar haben wir noch kein exaktes Datum, jedoch wird die Möglichkeit durch die Zeit zu reisen noch im März via Update ins Spiel kommen. Sobald wir das Datum der Veröffentlichung wissen, geben wir euch natürlich Bescheid.

Das bringt euch die Zeitmaschine

Habt ihr DBZ: Kakarot abgeschlossen und wollt noch nicht erledigte Nebenmissionen nachholen, dann ist das aktuell nicht möglich. Das ist sehr schade, erfahren wir durch die Nebengeschichten ab und an coole Story-Happen, die wir durch den Anime und den Manga bislang noch nicht wussten.

Mit der Zeitmaschine, die ihr übrigens bereits inaktiv in der Nähe der Capsule Corporation in der Westlichen Hauptstadt findet, könnt ihr dann endlich zurück in die Vergangenheit reisen und noch nicht erledigte Missionen nachholen. Für Trophäenjäger ist das natürlich auch nützlich. Weitere Infos zum Feature könnt ihr übrigens hier nachlesen:

0 0 Mehr zum Thema Dragon Ball Z: Kakarot - Dafür benötigt ihr die Zeitmaschine

Das ist aber noch nicht alles: Die Zeitmaschine könnte der Schlüssel zu den Season Pass-Inhalten sein. Durch sie reisen wir in alternative Zeitebenen wie beispielsweise den Geschehnissen vor Dragon Ball Z. Auch könnten wir gegen Gegner aus den Kinofilmen wie Bojack und Jamemba kämpfen, in die GT-Zukunft reisen und und und. Ihr seht, die Möglichkeiten für coole DLCs sind enorm.

Was noch alles nach der Hauptstory möglich wäre, darüber hat sich unser Freier Autor Sven Gedanken gemacht. Seinen Artikel, wie es nach Kakarot weitergehen könnte, habe ich euch ebenfalls verlinkt.

Das steckt in Patch 1.05

Kommen wir abschließend noch zu den Inhalten des Updates, das bereits sowohl auf PS4 als auch auf Xbox One verfügbar ist. Hierbei handelt es sich lediglich um Fixes, die Probleme während zweier Missionen beheben.

Ein Fehler während des Trainings in der Capsule Corp. wurde behoben.

Ein Problem, das in Episode 10 der Android Saga aufgetreten ist, könnt ihr jetzt mit den beschriebenen Schritten, die ihr auf der Seite von Bandai Namco findet, beheben.

Dragon Ball Z: Kakarot ist im Januar 2020 für PS4, Xbox One und PC erschienen. Coole Infos zum Spiel, Tipps und Tricks und vieles mehr findet ihr kompakt auf einen Blick in unserer Übersicht.

In welche alternative Zeitebene würdet ihr gerne reisen?