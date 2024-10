Wer ist der mächtigste Antagonist in DBZ? Dragon Ball: Sparking! Zero beendet endlich die jahrzehntelange Debatte

Boo ist eindeutig der stärkste Bösewicht in Dragon Ball Z, doch in welcher Form?

Nun ist das erste Wochenende nach der Veröffentlichung von Dragon Ball: Sparking! Zero vorbei und allein schon auf Steam haben sich zehntausende Spieler*innen fröhlich geprügelt. Die Fortsetzung der Budokai-Tenkaichi-Reihe stellt dafür schließlich auch über 180 spielbare Charaktere aus den unterschiedlichsten Dragon-Ball-Geschichten zur Verfügung.

Da kommt irgendwann natürlich die Frage auf, welcher der DBZ-Bösewicht am stärksten ist. Wer hingegen allgemein der stärkste Charakter ist, haben wir für euch bereits in diesem Artikel beantwortet:

Das ist der stärkste DBZ-Bösewicht laut DB: Sparking! Zero

Wenn ihr euch mit Dragon Ball Z auseinandergesetzt habt, könntet ihr der lange andauernden Fan-Diskussion begegnet sein, die der Frage nachgeht, ob Ultimate Boo (auch Boohan genannt, weil Boo in diesem Zustand Son Gohan absorbiert hat) oder nicht doch Kid Boo stärker ist.

Kid Boo oder Boohan? Kid Boo ist der letzte Gegner der DBZ-Handlung und wird von Son Goku und Vegeta besiegt, was eindeutig für seine Stärke spricht. Dem steht jedoch Boohan gegenüber, der Piccolo, Gotenks und Son Gohan absorbiert hat und so deren Stärke zu seiner eigenen hinzufügt. Auch hier schreiten Son Goku und Vegeta zur Tat, indem sie die Absorbierten aus Boos Innerem befreien und die Verwandlung auflösen.

So können wir im Originalwerk nie genau feststellen, ob Boohan nicht doch mächtiger als seine folgende Transformation zu Kid Boo ist, was seitdem zu hitzigen Diskussionen im Internet führt.

Dragon Ball: Sparking! Zero setzt den Diskussionen nun endlich ein Ende, indem es einen klaren Sieger kürt:

Ultimate Boo beziehungsweise Boohan

Diese Antwort entnehmen wir zumindest aus dem spielinternen Sortierungs-System, mit dem ihr die Charaktere im Charakter-Auswahlbildschirm entsprechend ihrer Macht (bzw. DP) sortieren könnt.

11:01 Dragon Ball: Sparking! Zero enthüllt alle Kämpfer und das Roster ist RIESIG!

Wie zuverlässig das Sortierungs-System von Dragon Ball: Sparking! Zero in Puncto Macht ist, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen noch herausstellen. Dennoch ist es interessant, wie es alte Debatten rund um Dragon Ball erneut zum Leben erweckt.

Wer ist eurer Meinung nach stärker, Boohan oder Kid Boo?