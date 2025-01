Dragon Ball-Fans versuchen zu erklären, warum Trunks Fingerzeichen vor einer großen Ki-Attacke macht - und eine Theorie bringt sogar Naruto ins Spiel

(Bild: © Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Akira Toriyama hat für das Dragon Ball-Universum viele bedeutende und einzigartige Figuren erschaffen. Neben dem Protagonisten Son Goku gibt es zahlreiche Schurken, Verbündete und sogar neutrale Charaktere, die den meisten Zuschauer*innen und Leser*innen in Erinnerung geblieben sind.



Darunter fällt natürlich auch ein ganz besonderer Kämpfer, der einen der stärksten Auftritte in der Dragon Ball Z-Serie hingelegt hat: Trunks oder genau genommen: Zukunfts-Trunks.

Der zu der Zeit mysteriöse Krieger tauchte mit seinem Schwert aus dem Nichts aus und machte dabei mit dem damaligen Schurken Metall-Freezer kurzen Prozess. Bei seinen Kampftechniken ist es Fans jedoch aufgefallen, dass der starke Saiyajin bestimmte Handzeichen vor seinen mächtigen Ki-Angriffen macht und Fans beginnen nach Jahren, sich zu fragen, warum von allen bekannten Saiyajins nur Trunks das mit den Fingerzeichen so machte.

Ohne eine offizielle Antwort oder Erklärung auf der Seite der Serie, stellte die Dragon Ball-Community selbst einige Theorien dazu auf. Wir haben euch drei der Theorien hier zusammengetragen – auch die unsinnige, aber amüsante Erklärung mit Naruto!

Die unterschiedlichen Theorien zu Trunks’ Fingerzeichen

Obwohl Dragon Ball Z bereits mehr als 28 Jahre her ist, wird auch heute noch in der Community viel darüber gesprochen. Da ist es also nicht verwunderlich, dass auch die Frage um Trunks’ Fingerzeichen zu Beginn der Cyborg-Arc im Kampf gegen Metall-Freezer wieder aufkommt.

Dragon Ball-Fan und Reddit-Nutzer*in Apprehensive-Bar8333 warf in einem Beitrag kurz vor Weihnachten die Frage zur merkwürdigen Kampf-Angewohnheit von Trunks in die Runde. Die Community hat einige spannende Antworten parat.

Theorie 1: Einfach weil es cool ist – The Rule of Cool

Trunks erster Auftritt war einer der bedeutendsten und eindrucksvollsten Momente in der Dragon ball-Geschichte.(Bild: © Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Einer der einfachsten und gängigsten Erklärungen für die Fingerzeichen von Trunks könnte laut der Theorie eines Fans einfach nur die Regel des Coolness-Faktors sein, auch bekannt als “The Rule of Cool” in der Anime-Szene.

The Rule of Cool ist ein oftmals angewandtes Stilmittel in der Anime-Industrie, um zum Beispiel epische und abgedrehte Kampf-Technicken im Action-, besonders im Shonen-Bereich, ohne eine logische Erklärung, vorstellen zu können.

Es handelt sich hierbei also wirklich um sogenannte Bewegungen, Kämpfe, Animationen, Kräfte oder Sonstiges, die für Zuschauer*innen und Leser*innen einen epischen und eindrucksvollen Eindruck hinterlassen sollen, ohne dass es auf logischer Ebene wirklich Sinn ergibt.

Akira Toriyama könnte also Zukunfts-Trunks diese Fingerzeichen-Sequenz gegeben haben, um ihn im Vergleich zu den anderen Saiyajins noch cooler aussehen zu lassen. Schließlich war er aus der Zukunft und zu dem damaligen Zeitpunkt der womöglich stärkste Saiyajin.

Theorie 2: Das witzige Fan-Szenario – Trunks hat in der Zukunft Naruto gesehen

In NAruto sind Fingerzeichen ein wertvolles Werkzeug um unterschiedliche Ninjutsu anzuwenden. (Bild: © Masashi Kishimoto, Shueisha / Studio Pierrot)

Die zweite Theorie ist weniger eine Theorie, sondern eher als witziger Kommentar und Fan-Szenario zu verstehen. Da Dragon Ball den Anschein einer alternativen alten Zeit spielt und die Serie vor Naruto erschienen ist, kamen Fans auf die witzige Idee, dass Trunks womöglich in seiner Zeitlinie Naruto geschaut haben könnte. Schließlich kommt der Krieger aus der Zukunft.

Sollte Trunks also theoretisch aus unserer Zukunft kommen, in der es Anime-Serien wie Naruto gibt, hätte der Krieger den Anime rund um den Ninja gesehen und daher gelernt haben können, wie er seine Kräfte durch Fingerzeichen manifestieren könnte.

Natürlich ist anzumerken, dass es sich hierbei eher um einen kleinen Witz der Community handelt und diese Theorie nicht ernst zu nehmen sein sollte – auch wenn Trunks’ Fingerzeichen dennoch an Naruto erinnern. Da Dragon Ball aber vor Naruto erschienen ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass Akira Toriyama sich Inspiration von Naruto in jeglicher Hinsicht genommen hat.

Theorie 3: Die logischste, aber traurige Erklärung – Er hat es sich selbst nach Gohans Tod beigebracht

Wäre Gohan am Leben hätte er Trunks als Mentor dienen und ihn trainieren könne. (Bild: © Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Die letzte Theorie, die wir hier aufgreifen wollen, bietet dem Anschein nach die logischste, aber auch eine tragische Erklärung für Trunks einzigartigen Handzeichen: Trunks hat sich nach dem Tod von Gohan und den anderen in der Zukunft die Techniken für Ki-Angriffe selbst beigebracht.

Es ergibt Sinn, dass sich der starke Saiyajin womöglich die Handzeichen-Technik selbst beigebracht hat, da sein Mentor Son Gohan in der Zukunft von den Cyborgs getötet wurde, noch bevor er ihn richtig trainieren konnte. Auch die anderen Krieger*innen konnten es dem Saiyajin nicht beigebracht haben, da auch sie in der alternativen Zeitlinie umgekommen sind.

Es liegt also nahe, dass Trunks sowohl das Kämpfen als auch Ki-Angriffe auf eigene Faust lernen musste. Ohne einen Mentor oder andere Kämpfer*innen an seiner Seite, die ihn lehren konnten, hat der Saiyajin-Kämpfer höchstwahrscheinlich die Fingerzeichen-Technik selbst entwickelt. Somit ist es seine eigene einzigartige Art und Weise, KI-Angriffe zu manifestieren und auszuführen.

Erinnert ihr euch an Trunks’ ersten Auftritt in Dragon Ball Z und welcher Moment aus der Serie ist euer absoluter Favorit?