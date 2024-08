Dragon Ball Z und One Piece: Wer steckt hinter den deutschen Anime-Liedern? Diese Stimme war Teil unserer Kindheit

Die unvergesslichen deutschen Anime-Intros von Dragon Ball Z und One Piece haben unsere Kindheit geprägt. (Bild: © Toei Animation)

Viele von euch erinnern sich sicherlich noch an die unvergesslichen deutschen Intros der RTL 2-Animes. Von Dragon Ball Zs “Cha-La Head Cha-La“ und Digimons “Wir drehen auf“ bis hin zu One Pieces “Die Reise beginnt” waren alle möglichen Klassiker dabei, die Fans heute immer noch mit einem Lächeln im Kopf nachsingen können.

Rückblickend wird bestimmt manchen von euch aufgefallen sein, dass nur eine Handvoll bestimmter Sänger*innen die deutschen Intro-Lieder zu unseren geliebten RTL2-Klassikern gesungen haben.

In diesem Artikel stellen wir euch die bedeutendsten Lieder der zwei beliebten Sänger vor: Frank Schindel und Fred Röttcher. Beide haben bei den Anime-Liedern von Dragon Ball, One Piece und Digimon ihre Gesangsstimme verliehen.

Fred Röttcher und sein episches Cover von Dragon Balls Cha-La Head Cha-la

Während Andy Knote für die meisten Songtexte und die Produktion der unterschiedlichen Anime-Lieder im deutschen Raum zuständig war, verlieh Fred Röttcher seine Stimme bei der Umsetzung der Lieder.

Dabei zählte auch das unglaublich gut gelungene und ins Deutsche übersetzte Opening von Dragon Ball Z namens Cha-La Head Cha-La. Das war jedoch nicht das einzige Lied, das Fred Röttcher für Dragon Ball Z und andere Anime-Serien singen durfte.

Hier sind die wichtigsten RTL2-Lieder von Fred Röttcher in Dragon Ball, Digimon und One Piece:

Dragon Ball

Cha-La Head Cha-La

Du wirst unbesiegbar sein

Sorae

Digimon

Wir drehen auf

Jetzt ist es soweit

Sei Frei

Spiel dein Spiel

Wir werden bei dir sein

One Piece

Grand Line

Die Reise beginnt

Frank Schindel ist der Sänger der beliebtesten Digimon-Lieder

Auch Frank Schindel hat damals vieles zu den klassischen Anime-Intros im deutschen Fernsehen in Zusammenarbeit mit Fred Röttcher und Andy Knote beigetragen. Hauptsächlich hat der Sänger das Intro der ersten Staffel von Digimon gesungen und generell den meisten Liedern der Serie rund um die digitalen Monster seine Stimme verliehen.

Wir zählen euch hier einige seiner wichtigsten Werke in Digimon auf:

Leb deinen Traum

Der größte Träumer

Wenn das Feuer in dir brennt

Vertrau mir

Wir werden siegen

Ich werde da sein

Eine Vision

Frank Schindel und Fred Röttchen haben mit anderen Sänger*innen unsere Kindheit geprägt

Es ist wichtig anzumerken, dass es neben den beiden talentierten Künstlern natürlich noch weitaus mehr Musiker*innen gibt, die uns die damaligen RTL 2-Klassiker mit ihren Gesangsstimmen versüßt haben. Schindel und Röttcher haben jedoch eine große Rolle bei den damaligen Shonen-Animes wie Dragon Ball, One Piece und Digimon gespielt.

Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass sich die beiden Sänger in ihrer Stimme leicht ähneln und so manche Fans bei ihren Erinnerungen an die alte Zeit auch mal die beiden verwechseln.

Nichtsdestotrotz zeichneten die beiden einen wichtigen Teil der deutschen Anime-Lieder auf RTL 2 aus und erwecken beim Anhören der alten deutschen Intros nostalgische Gefühle.

Was sind eure liebsten Anime-Lieder der beiden und kennt ihr sie vielleicht sogar noch komplett auswendig?