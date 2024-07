Cha-La-Head-Cha-La und Du wirst unbesiegbar sein: Jeder kennt die legendären Intros von Dragon Ball Z und dieses Genie ist dafür verantwortlich

Die beiden Dragon Ball Z-Introsongs Cha La Head Cha La und Du wirst unbesiegbar sein kennen alle Fans.

Um 19 Uhr waren die Straßen früher einfach leergefegt, weil alle Dragon Ball Z geguckt haben – so jedenfalls meine Erinnerung. Aber eigentlich kann ich gar nicht wissen, wie es in meiner Jugend um diese Uhrzeit auf den Straßen ausgesehen hat, weil ich da ja gerade Dragon Ball Z geschaut habe.



Meine Freunde und ich haben dann auch aus vollem Hals bei den Intro-Songs mitgesungen, von denen es zwei gibt: Cha-La Head-Cha-La und Du wirst unbesiegbar sein, eins legendärer als das andere. Aber von wem stammen die Songs eigentlich?

Diesem Genie verdanken wir die Dragon Ball Z-Intros Cha-La Head-Cha-La und Du wirst unbesiegbar sein

Worum geht's? Die deutschsprachigen Intro-Songs zu Dragon Ball Z waren ein Traum. Das erste Intro war Cha-La Head-Cha-La und lief von Folge 1 bis Folge 199.

Hier könnt ihr euch den ersten Intro-Song Cha-La Head-Cha-La anhören:

Ab Folge 200 (also quasi in der zweiten Staffel und nach der Cell-Saga) kam dann das Dragon Ball Z-Intro Du wirst unbesiegbar sein.

Wir haben den Song natürlich auch für euch und hier könnt ihr ihn anhören, mit dem passenden Video dazu:

1:49 Dragon Ball Z: Das Intro zu Du wirst unbesiegbar sein

Vom wem sind die Songs? Für beide Songs zeichnen dieselben beiden Menschen verantwortlich. Die Songtexte der Dragon Ball Z-Intros wurden von Andy Knote geschrieben und genau dieser Mensch hat auch jeweils die Musik produziert. Nur gesungen hat er nicht. Das war Fred Röttcher, der den Intros seine bekannte Stimme verliehen hat.

Und jetzt alle: "Duu wirst unbeesiegbar seiin!"

Andy Knote hat unter anderem auch die Filmmusik für Manta, Manta produziert, aber beispielsweise auch an den Soundtracks zu Digimon und Pokémon mitgewirkt. Fred Röttcher hat unzählige Male mit ihm zusammen gearbeitet und zum Beispiel ebenfalls an Pokémon-Liedern gearbeitet (via: AnimeAllStars).

Das legendäre Dragon Ball Z-Intro wurde übrigens auch schon innerhalb von No Man's Sky nachgebaut, es kommt auch im Dragon Ball Z: Kakarot-Spiel zum Einsatz (leider aber nicht auf Deutsch) und wurde auch für den Dragon Ball Super: Broly-Film neu aufgenommen.

Und falls ihr euch fragt, wohin Trunks am Ende des Intros guckt, haben wir dazu ebenfalls einen GamePro-Artikel für euch.

Wie geht es weiter mit Dragon Ball? Leider ist Mangaka Akira Toriyama viel zu früh gestorben. Dementsprechend legt die Reihe jetzt erst einmal eine Pause ein und geht in die Verantwortung von Toyotaro über.

Zunächst erwarten uns einige Specials und Zeichnungen, die neue Dragon Ball Daima-Animeserie kommt auf jeden Fall auch noch. Ob die Geschichte im Manga weitergeführt wird, bleibt vorerst leider ungewiss, aber da offiziell bisher nur von einer Pause die Rede ist, bleiben wir optimistisch.

Welches Intro gefällt euch besser: Cha-La Head-Cha-La oder Du wirst unbesiegbar sein?