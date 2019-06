Dragon Quest 12 womöglich in Arbeit - Entwickler suchen Verstärkung

Square Enix sucht nach neuen Mitarbeitern für ein Dragon Quest-Spiel der nächsten Generation. Verstärkt wird damit das Team, das auch das erfolgreiche Dragon Quest 11 realisiert hat. Einen genauen Titel nennt die Stellenbeschreibung leider nicht.

Besetzt werden sollen unter anderem die Positionen Kampfsystem-Designer, Facial Motion Designer, 2D Background Designer und Technical Artist. In der zugehörigen Nachricht von Director Takeshi Uchikawa heißt es (via Gematsu):

"Das Dragon Quest 11-Team der Second Development Division hat mit der Arbeit an einem neuen Projekt begonnen. Die Herausforderung ist ein Dragon Quest für die nächste Generation. "

Die Planungsphase für das neue Spiel sei bereits abgeschlossen. Ab sofort gehe es vor allem darum, dass "die Qualität des Spiels verbessert" werde. Für diese Mission werden neue Kollegen gesucht.

Wenn das mal nicht DQ 12 ist

Auch wenn der Titel "Dragon Quest 12" nicht genannt wird, ist es durchaus wahrscheinlich, dass es hier um die Fortsetzung der beliebten JRPG-Reihe geht. Der elfte Teil überzeugte viele Fans mit klassischen Gameplay-Elementen. Der sehr gute Metacritic-Score von 86 und der zugehörige User-Score von 8.7 zeigen, dass Square Enix die richtigen Knöpfe gedrückt hat.

Dazu kommt noch, dass der Publisher Anfang des Monats bestätigte, dass die Vorbereitungen zu Dragon Quest 12 bereits begonnen haben (via Gematsu). Das Spiel wird also auf jeden Fall kommen, die Frage ist nur, wann es offiziell angekündigt wird.

Könnte die Anzeige für ein anderes Spiel gelten? Abseits der JRPG-Hauptserie kommt in diesem Jahr das Mobile-Spiel Dragon Quest Walk für iOS und Android heraus. Dieses soll noch 2019 erscheinen und hatte in Japan bereits eine Beta-Phase. Damit dürfte es also für die gesuchten Positionen nicht mehr in Frage kommen.

Trotzdem solltet ihr vorsichtshalber weiter die Möglichkeit im Kopf behalten, dass es nicht zwangsläufig Dragon Quest 12 sein muss, um das es in der neuen Stellenanzeige geht.

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf Dragon Quest 12?