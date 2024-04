Dragon's Dogma 2-Spieler denkt fälschlicherweise, Camping-Kits sind Consumables - macht sich komplett zum Horst und schleppt 7 mit sich herum

Das hätte uns allen passieren können...

In kaum einer anderen Open World steht das Reiseerlebnis so sehr im Vordergrund wie in Dragon's Dogma 2. Eine klassische Schnellreise gibt es im Fantasy-RPG nicht; Erkundungstouren sind oftmals beschwerlich und mit vielen Pausen verbunden. Die legt ihr unter anderem ein, indem ihr im Freien ein Lager aufschlagt und damit eure Charaktere heilt.

Zum Rasten benötigt ihr Camping Kits bzw. Lagerausstattungen. Im Normalfall reicht es, wenn ihr davon eine (zur Sicherheit zwei) im Inventar habt, denn hierbei handelt es sich nicht um Verbrauchsgegenstände – aber genau das dachte fälschlicherweise ein Reddit-User, der mit einem aktuellen Post im DD2-Subreddit nun für Amusement sorgt.

Ultralight-Camping ist was für Anfänger

"Ich habe Dragon's Dogma 2 DIE GANZE ZEIT gespielt... und dachte dabei, dass Lagerausstattungen Verbrauchs-Items sind.... Ich habe davon 7 mit mir herumgetragen, die den Großteil meines Gewichts ausmachten", heißt es im Post von Redditor "MemoryReboot4K".

Gewicht spielt in DD2 eine große Rolle. Schleppt ihr zu viel mit euch herum, bewegt ihr euch langsamer. Leider geht aus dem Reddit-Post nicht hervor welches Camping-Kit der Spieler dabei hatte (es gibt mehrere Qualitätsstufen).

Gehen wir davon aus, dass "MemoryReboot4K" die "Alltägliche Lagerausstattung" mit je 7 Kilo Gewicht sieben Mal im Inventar bunkerte, dann schleppte er ganze 49 Kilo mit sich herum...

Aber wie bereits erwähnt, schlagt ihr in der Natur ein Lager auf, behaltet ihr eure Lagerausstattung im Inventar. Es reicht also eine, oder sicherheitshalber zwei. Camping-Kits können zerstört werden, wenn euch Monster beim Rasten angreifen.

Capcoms Open World-Rollenspiel Dragon's Dogma 2 ist seit dem 22. März 2024 für PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Im GamePro-Test überzeugt das Spiel insbesondere wegen seines spaßigen Kampfsystems, den tiefgreifenden RPG-Mechaniken sowie der motivierenden Open World-Erkundung und staubt eine starke Wertung von 88 Punkten (mit 3 Punkten Abwertung wegen Framerate-Problemen) ab.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche witzigen und absurden Momente habt ihr bereits in Dragon's Dogma 2 erlebt? Teilt eure Geschichten gerne unten in der Kommentar-Sektion, wir sind sehr gespannt darauf, was ihr zu erzählen habt!