Dragon's Dogma 2: Update 1.06 behebt endlich Fehler, durch die ihr bei Quests feststecken konntet

Das steckt im neuen Update für Dragon's Dogma 2.

Erst vor ein paar Tagen hat Dragon's Dogma 2 seinen ersten großen Patch spendiert bekommen, der einige nervige Mängel im Spiel behoben hat – unter anderem können wir dank des Patches jetzt selbst dann einen neuen Spielstand starten, wenn wir bereits Speicherdaten haben.

Jetzt folgt das nächste Update auf dem Fuße und behebt noch ein paar weitere Mängel, die Fans bislang geärgert haben. Wir fassen die Änderungen hier zusammen.

Ab wann ist der Patch verfügbar? ab dem 09. April 2024, also ab sofort

ab dem 09. April 2024, also ab sofort Für welche Plattformen gilt er? PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam)

PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam) Wie groß ist der Patch 1.06? Wir haben das Update auf PS5 überprüft, hier beträgt die Größe 514,8 MB. Das Update dürfte also ähnlich groß auf den anderen Plattformen ausfallen.

Die Inhalte für Update 1.06 sind diesmal etwas übersichtlicher, fallen aber nicht weniger wichtig aus. Das sind die kompletten Patchnotes:

Probleme wurden behoben, die den Fortschritt in einigen Quests verhindert haben.

Gelände wurde angepasst, das dafür gesorgt hatte, dass Charaktere daran feststeckten.

Verschiedene Bug-Fixes

Die Patchnotes gehen dabei leider nicht ins Detail dazu, welche Quests hier angepasst wurden. Da es aber so einige Missionen gab, bei denen ihr durch unglückliche Umstände feststecken konntet, können wir hier jetzt hoffentlich endlich auf Besserung hoffen.

Auch das überarbeitete Gelände dürfte für den ein oder anderen Aufatmer sorgen. Musstet ihr schon mal über die halbe Karte zurücklaufen, weil ein missionsrelevanter NPC an einem Stein feststeckte oder neu laden, weil ein Charakter spontan eine Klippe hinabgestürzt ist, dann wisst ihr warum.

Warum die Welt von Dragon's Dogma 2 auch mit all ihren Fehlern begeistert, darüber haben wir in diesem Video gesprochen:

54:26 Dragon's Dogma 2 lohnt sich allein für DIESE Open World!

Letzter Patch ist Framerate-Probleme angegangen

Den letzten Patch zu Dragon's Dogma 2 gab es bereits vor knapp einer Woche. Hier steckten auch einige größere Änderungen drin, die Fans sich bereits seit Release gewünscht hatten. So ist es jetzt möglich, aus dem Hauptmenü heraus direkt einen neuen Spielstand zu starten – allerdings könnt ihr nach wie vor nur einen einzigen Spielstand haben, euer alter Spielstand wird dann gelöscht.

Außerdem gibt es jetzt endlich die Option, die Framerate auf maximal 30 fps zu beschränken. Was alles im Detail im Update steckte, könnt ihr hier nachlesen:

Auch für die Zukunft wurden noch weitere Updates für Dragon's Dogma 2 in Aussicht gestellt. Besonders Verbesserungen an der Framerate sollen in zukünftigen Updates noch kommen. Die schwankenden fps waren einer der größten Kritikpunkte der Community seit Release.

Was muss Capcom eurer Meinung nach im nächsten Patch zu Dragon's Dogma 2 angehen?