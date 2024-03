Dragon's Dogma 2 hat die bestaussehendsten Steaks in Videospielen, doch bei der Entwicklung hat Capcom ein klein wenig getrickst

Die Steaks in Dragon's Dogma 2 sehen verdammt realistisch aus – aus gutem Grund. (Bild: Capcom/TheGamer)

Während in Animes das Essen meist zum Anbeißen aussieht, läuft uns das Wasser nur selten im Mund zusammen, wenn wir es in Videospielen serviert bekommen. Ganz anders in Dragon's Dogma 2. Zumindest was die Steaks angeht, hätten wir in noch keinem anderen Spiel – sofern wir Fleisch essen – so gerne direkt reingebissen. Allerdings ist das auch kein Wunder, so wie Capcom vorgegangen ist.

Dragon's Dogma 2 hat die besten Steaks, weil sie eben echt sind

Vor wenigen Tagen wurden zahlreiche Previews zu Dragon's Dogma 2 veröffentlicht. Während wir euch beispielsweise unser Anspielerlebnis als DD-Neuling in schriftlicher Form näher gebracht haben, haben die Kolleg*innen von TheGamer ein Video veröffentlicht. Darin zu sehen ist eine Szene, in der der Erweckte ein Stück Beast-Steak auf dem Lagerfeuer grillt, was mit zum Alltag des Fantasy-Rollenspiels gehört.

Ab Minute 3:28 steht ihr die besagte Kochszene:

Anders als in anderen Spielen sieht dieses Stück Fleisch aber so saftig, detailgetreu und damit schmackhaft aus, dass man sich durchaus fragen kann, wie Capcom das geschafft hat. Recht schnell wird dann aber klar, dass die Antwort ganz einfach ist: Statt hier etwa mühevoll mit Computertechnik ein Paradebeispiel von Steak zu generieren, ist das gute Stück einfach echt.

Dass man durchaus genauer hinschauen muss, um sich zu vergewissern, ist nicht verwunderlich. Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass ein Videospiel zu realistisch aussieht, um wahr zu sein. Warum also auch nicht bei einer Kleinigkeit wie einem Steak?

Allerdings hat sich Capcom in diesem Fall dann doch entschieden, auf CG (Computer Graphics) zu verzichten und das Geld stattdessen in echtes Fleisch zu investieren, wie Game Director Hideaki Itsuno in einem Interview mit 4gamer verriet (via Kotaku):

Wir hätten CG verwenden können, um das Fleisch darzustellen, aber wir haben beschlossen, das Geld stattdessen für den Kauf von gutem Fleisch auszugeben. So kam es zu seiner heutigen Form. Jede im Spiel erhältliche Fleischsorte sieht beim Grillen anders aus.

Echtes Steak stört Fans nicht, sondern sie feiern es!

Allerdings kann diese echte Steak-Szene zwischen all der Ingame-Grafik auch etwas störend wirken und einen aus dem Spielgeschehen rausreißen. Wirklich daran stören scheinen sich die meisten Fans aber bisher nicht. Wie das nach vielen Spielstunden wirkt, steht auf einem anderen Blatt, aber bislang gibt es schon viele Fans des DD2-Steaks.

In den Kommentaren unter dem Video hoffen die zukünftigen Dragon's Dogma 2-Spieler*innen zumindest, dass Capcom es so beibehält:

Wenn das FMV-Steak in einer Pfanne nicht im fertigen Spiel enthalten, sondern nur ein Platzhalter ist, werde ich enttäuscht sein. Das ist so Dragons Dogma, wie jedes andere Fantasy-Rollenspiel, aber ohne Grund einfach komisch, und ich liebe es.

Aber wie seht ihr das? Findet ihr es gut, dass Capcom beim Steak so überraschend anders vorgeht, oder wünscht ihr euch für einen einheitlichen Look lieber am Computer entwickelte Steaks, auch wenn die dann weit weniger schmackhaft aussehen?