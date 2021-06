Animal Crossing: Hochzeitsevent 2021 startet heute mit neuen Items

Das Alpakapärchen Rosina und Björn ist zurück und damit für uns auch die Möglichkeit, Liebeskristalle zu sammeln und gegen Hochzeitsmöbel einzutauschen. Das spielt sich wie letztes Jahr, allerdings bietet uns Animal Crossing: New Horizons darüber hinaus noch ein paar neue Items, natürlich passend zur Hochzeitssaison.

Sammelt wieder fleißig Liebeskristalle

Wann findet das Hochzeitsevent statt? Den gesamten Juni über, also vom 1. bis zum 30. Juni 2021, findet in Animal Crossing wieder die Hochzeitssaison statt. In dieser Zeit können wir auf Harveys Insel reisen und dem Alpakapärchen helfen, die idealen Hochzeitsfotos zu schießen. Als Dank erhalten wir Liebeskristalle, die wir gegen Hochzeitsmöbel eintauschen können.

So startet ihr das Event: Voraussetzung für das Event ist das Animal Crossing-Frühlingsupdate 1.10.0. Habt ihr das auf eurer Nintendo Switch installiert, wird euch Melinda über die Hochzeitssaison informieren. Im Anschluss ruft euch Harvey an und bittet euch, auf seiner Insel vorbeizukommen.

Dafür müsst ihr euch einfach in den Dodo-Flieger setzen und zu Harveys Insel fliegen, wo er bereits mit dem Ehepaar Rosina und Björn auf euch wartet. In den folgenden Tagen reicht es, wenn ihr Harvey ansprecht, um am Event weiter teilzunehmen.

Hochzeitssaison mit neuen Items

Wieso sollte ich erneut teilnehmen? Wer letztes Jahr nicht alle Belohnungen sammeln konnte, kann jetzt mit der Sammelei weitermachen. Darüber hinaus bietet uns das Hochzeitsevent neue Inhalte wie die Vermählungs-Glocke und die Hochzeitshaube.

Während wir die Kleidungsstücke in der Schneiderei kaufen können, bekommen wir die saisonalen Items wie üblich über das Nook Shopping-Portal (als NookPhone-App oder im Servicecenter).

Saisonale Items passend zur Hochzeitssaison:

Blütenblätterkörbchen (01. bis 30. Juni)

Vermählungs-Glocke (Variationen, 01. bis 30. Juni)

Vermählungs-Ringkissen (Variationen, 01. bis 30. Juni)

Vermählungs-Türschild (Variationen, 01. bis 30. Juni)

Mehr Infos zu den neuen Items, Belohnungen und wie ihr am meisten aus dem Hochzeitsevent herausholt, erfahrt ihr in unserem Guide zur Hochzeitssaison:

Alle Events, Items & mehr im Juni

Was euch im Juni darüber hinaus noch alles in Animal Crossing erwartet, haben wir zudem in unserer Juni-Übersicht zusammengefasst. Darin informieren wir euch nicht nur über die Neuzugänge der Fische, Insekten und Meerestiere, sondern auch, welche Items noch auf euch warten und welche Geburtstage auf der Insel anstehen.

Wie gefällt euch das Hochzeitsevent dieses Jahr? Habt ihr mehr erwartet, oder seid ihr froh, dass ihr noch mehr der Möbel sammeln könnt?