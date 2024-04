Dragon's Dogma 2-Spieler zeigt einfachen Trick, mit dem ihr blitzschnell und ohne Endboss-Kampf das gute Ende bekommt

Dragon's Dogma 2 hat drei verschiedene Enden und das gute lässt sich überraschend schnell freischalten.

Dragon's Dogma 2 bietet jede Menge Möglichkeiten und Entscheidungen. Da bildet auch das Ende keine Ausnahme, im Gegenteil. Es gibt ein mehr oder weniger schlechtes und ein gutes Ende sowie das "wahre Ende". Für das gute Ende müsst ihr eigentlich einen umfangreichen Kampf bestehen, den ihr mit einem simplen Trick aber auch einfach umgehen könnt. Wir hätten wirklich nicht gedacht, dass das funktioniert.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Ende von Dragon's Dogma 2!

Das Wichtigste in Kürze: Dragon's Dogma 2 bietet verschiedene Enden: ein gutes, ein schlechtes und das wahre Ende.

Für das gute Ende könnt ihr einen umfangreichen Kampf mit einem simplen Trick umgehen.

Mit einem Verhängnispfeil könnt ihr den Drachen sofort besiegen und das gute Ende erreichen.

So schaltet ihr das gute Ende in Dragon's Dogma 2 ohne den finalen Kampf frei

Darum geht's: Am Schluss von Dragon's Dogma 2 müsst ihr euch überlegen, ob ihr gegen den riesigen Drachen kämpfen wollt. Ihr könnt auch einfach weggehen, dann schaltet ihr das "schlechte" Ende des RPGs frei.

Besiegt ihr den Drachen, bekommt ihr das gute Ende. Normalerweise dauert dieser finale Bosskampf um die zehn Minuten, die ihr euch aber auch komplett ersparen könnt.

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

So funktioniert's: Wie Redditor Appropriate_Bill8244 zeigt, haben die Entwickler*innen von Dragon's Dogma 2 "wirklich an alles gedacht". Das bedeutet in diesem Fall, dass ihr einfach den sogenannten Verhängnispfeil zücken und auf den Drachen abfeuern könnt, um ihn mit einem einzigen Schuss zu besiegen. Das müsst ihr in dem Moment tun, wo ihr euch für oder gegen den Kampf entscheiden könnt.

Schießt ihr den Pfeil auf den Drachen ab, wird der offensichtlich sofort erledigt, das Spiel ist vorbei und ihr bekommt den Abspann zu sehen. Und zwar die gute Version davon, in der ihr vom Volk während der Krönungszeremonie ordentlich bejubelt werdet. Hier könnt ihr euch das Ganze im Video ansehen, samt Moment des Abschusses und dem Abspann:

Das wahre Ende bekommt ihr so natürlich nicht, aber immerhin die gute Variante. Auch wenn es natürlich etwas antiklimatisch ist, dem allergrößten Antagonisten und Endgegner des Spiels einfach so mir nichts dir nichts die Lichter auszuknipsen. Insbesondere Speedrunner dürften sich über diese Möglichkeit natürlich freuen.

Das wahre Ende lohnt sich aber. Es hält nämlich nicht nur den Zugang zu einem besonders harten wie Loot-reichen Gebiet bereit, sondern kann euch auch noch mit einer ganz speziellen Szene verzücken. Dafür müsst ihr allerdings im Verlauf des Spiels nett genug zu euren Vasallen gewesen sein. Das heißt, ihr solltet aufpassen, dass sie nicht allzu oft sterben, mit ihnen reden und ihnen auch mal ein High Five geben.

Wie gefallen euch die drei verschiedenen Enden in Dragon's Dogma 2? Für welches habt ihr euch entschieden und warum?