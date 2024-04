‚Was ein Genie‘: Dragon's Dogma 2-Spieler springt mit genialem Trick Berg hinunter - ganz ohne Fallschaden

Es gibt eine Möglichkeit, Fallschaden in Dragon's Dogma 2 zu vermeiden.

Um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen, müssen Fans in Dragon’s Dogma 2 so manches Mal einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Die Open World ist von Bergen durchzogen, weshalb es in der Open World viele Klippen und Abhänge gibt, an denen Spieler*innen herunterfallen können.

Bei einem Sturz aus zu großer Höhe bedeutet das den sicheren Tod. Doch ein User hat einen Trick gefunden, mit dem Spieler*innen ganz einfach die höchsten Berge ohne Fallschaden überwinden können.

Dragon’s Dogma 2-Trick entfernt den Fallschaden bei großen Höhen

Wie funktioniert der Trick? Der User wirft einen seiner Vasallen einen Abgrund hinunter. Da der Vasall den gleichen Fallschaden wie menschliche Spieler*innen erleiden kann, stirbt er durch die zu große Höhe.

Der User, der als Klasse eine Magische Bogenschützin spielt, belebt den Vasallen mit der Hilfe eines Wiederherstellungspfeils wieder. Und was dann passiert, ist echt genial, wie ihr im folgenden Video sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Fan stürzt sich einfach von der Klippe in den sicheren Tod. Doch schon kurz nach dem Sprung ist zu sehen, wie der Vasall angerannt kommt. Kurz vor dem Aufprall fängt der Vasall den User und bewahrt ihn so vor dem sicheren Tod.

Auf diese Weise können Spieler*innen sich viel Zeit sparen. Normalerweise müssten sie nämlich um den Abhang herumlaufen und einen Weg zur unteren Ebene finden. So dauert es nur wenige Sekunden, um die Ebene zu wechseln.

Allerdings können wir aus dem Video nicht herauslesen, ob der Trick wirklich bei jedem Mal klappt. Vermutlich muss sich der Vasall an der richtigen Position befinden, um euch zu retten. Probiert den Trick deshalb auf eigene Gefahr aus und wundert euch nicht, wenn euer Vasall untätig herumsteht!

Wie kann ich den Trick nachstellen? Zunächst müsst ihr die Laufbahn des Magiebogenschützens oder der Magiebogenschützin wählen. Sie ist eine von drei Hybridklassen und vermischt die Fähigkeiten von Magier*innen und Bogenschütz*innen. Der Wechsel zu dieser Klasse kostet 1.500 Disziplinpunkte.

Den Wiederherstellungspfeil könnt ihr dann für 1.300 Disziplinpunkte bei einer Laufbahngilde erwerben (via game8.co). Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr Rang 5 bei dieser Laufbahn erreicht habt. Damit habt ihr alle Voraussetzungen, um den Trick genauso nachzustellen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Dragon's Dogma 2 an:

1:05 Dragon's Dogma 2: Der nächste große RPG-Hit 2024 ist da und hier ist der Launch-Trailer

Was sagen andere zu diesem Trick? Der User, der den Trick auf X bzw. Twitter geteilt hat, ist begeistert von diesem Trick. Derjenige, der den Trick entdeckt hat, sei ein Genie. Leider hat ein User schon die Erfahrung machen müssen, dass ihn keiner seiner Vasallen gefangen hat.

Einige User vermuten, dass es mit der Persönlichkeit der Vasallen zu tun haben könne. So oder so sei es eine geniale Idee, wenn die Schnellreise gerade keine Option ist.

Was für Tricks habt ihr, um euch schneller durch die Gegend zu bewegen?