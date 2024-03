Dragon's Dogma 2: Vasallen-System erklärt - auf diese Details solltet ihr achten

Vasallen sind der Dreh- und Angelpunkt von Dragon's Dogma.

Auch in Dragon's Dogma 2 werdet ihr wieder nur einen Hauptcharakter spielen, während ihr von KI-gesteuerten NPCs begleitet werdet, den sogenannten Vasallen. Diese haben eine Menge Tricks auf Lager und sind einer der Hauptgründe, warum Dragon's Dogma 2 so faszinierend sein kann.

So funktioniert das Online-Vasallen-System

Noch innerhalb der ersten Spielstunde könnt ihr euch euren Haupt-Vasallen bzw. Haupt-Vasallin erstellen. Dabei wird dieser nicht nur zu eurem wichtigsten und flexibelsten Begleiter, sondern auch zu eurem Repräsentanten in der Online-Welt von Dragon's Dogma 2.

Ihr könnt nicht nur das Aussehen, sondern auch den Charakter eures Vasallen bestimmen. Dies verändert stark, wie er oder sie mit der Welt interagiert.

Denn während ihr mit eurem Begleiter auf Touren seid, erlebt dieser seine ganz eigenen Abenteuer mit anderen Spieler*innen, so wie auch ihr die Vasallen von anderen für eure Party rekrutieren könnt.

Zusätzlich laufen andere Vasallen in der Welt herum und beleben die Straßen der Fantasywelt. So entsteht ein gewisses "passives Koop-Gameplay", bei dem ihr nie allein seid und anderen Spieler*innen ganz ohne Zutun helft. Wollt ihr das nicht, könnt ihr die Online-Funktion in den Optionen ausschalten. Dann findet ihr nur vorgefertigte Vasallen.

Der Unterschied zwischen Haupt- und Nebenvasallen

Haupt- und Neben-Vasallen unterscheiden sich stark dabei, wie ihr mit ihnen interagieren könnt.

Euren Hauptvasall könnt ihr nach Belieben ausrüsten, die Laufbahn bestimmen und Fähigkeiten festlegen. Auch könnt ihr nachträglich das Aussehen und die Persönlichkeit ändern, sowie vollständig das Inventar des Begleiters verwalten. Außerdem levelt euer Haupt-Vasall immer mit.

An Riftsteinen könnt ihr neue Vasallen rekrutieren. Ihr müsst aber mit ihren Fähigkeiten Leben und könnt diese nicht selbst verändern.

Zusätzlich könnt ihr bis zu zwei Neben-Vasallen von anderen Spieler*innen in eure Gruppe aufnehmen. Ihre Fähigkeiten und Ausrüstung könnt ihr nicht verändern und sie auch ansonsten nicht anpassen. Ihr müsst sie nehmen, wie sie sind, weswegen ihr euch die Skills von neuen Vasallen immer gut in Riftsteinen ansehen solltet. Sie leveln nicht mit, weswegen sie nach einiger Zeit an Nützlichkeit verlieren und ihr sie regelmäßig austauschen solltet.

So rekrutiert ihr neue Vasallen

Neue Vasallen für eure Gruppe könnt ihr an zwei Orten bekommen. Entweder ihr rekrutiert sie einfach von der Straße, wo meistens welche herumlaufen, die ungefähr eurem Level entsprechen.

Vasallen-IDs und Crossplay Ihr könnt gezielt nach bestimmten Vasallen suchen. Das geht per Name des Vasallen oder seiner ID. Die ID eures Vasallen findet ihr im Menü unter Status bei eurem Vasall und könnt sie mit Freund*innen teilen. Beachtet aber, dass es kein Crossplay gibt. Vasallen auf der Xbox können zum Beispiel nicht von Steam-Erweckten angeheuert werden.

Eine andere Möglichkeit sind Riftsteine. Diese findet ihr in den wichtigsten Ortschaften der Spielwelt, aber auch in der Wildnis. Dort sind die Steine aber oft zerstört und ihr müsst sie wieder aufrichten. Das kostet euch keine Ressourcen, sondern gibt euch sogar Riftkristalle.

Vasallen von Freund*innen könnt ihr euch einfach anzeigen lassen. Sie lassen sich immer rekrutieren, ohne Riftsteine auszugeben.

Riftkristalle braucht ihr, wenn ihr Vasallen anheuern möchtet, die über eurem Level liegen. Je größer die Differenz, desto höher fallen die Kosten aus. Das kann sinnvoll sein, wenn ihr bei einem Boss oder einer gewissen Aufgabe Probleme habt, aber abseits davon würden wir euch eher davon abraten. Denn hochstufige Vasallen können schnell die Balance durcheinanderbringen und interessante Begegnungen vollkommen trivialisieren.

In dem Zuge solltet ihr gerade bei Vasallen eurer Freunde aufpassen. Die sind nämlich unabhängig vom Level immer kostenlos, selbst wenn sie deutlich über eurem Level liegen.

Auf der anderen Seite solltet ihr Vasallen mit zu niedrigem Level regelmäßig ersetzen. Wenn ihr sie vorher euren Favoriten hinzufügt, könnt ihr sie später im Rift auch wiederfinden. Hat der oder die Besitzer*in sie im eigenen Spielstand inzwischen aufgelevelt, tauchen sie auch mit dem aktualisierten Level im Rift auf.

Was passiert mit Gegenständen, die Neben-Vasallen sammeln? Keine Angst, wenn Neben-Vasallen Gegenstände sammeln oder Truhen plündern. Wenn ihr den Vasall entlasst, dann werden alle Items, die euch gehören, automatisch ins Lager gelegt. Ihr müsst also nicht manuell das Inventar leeren.

Belohnungen aus anderen Welten

Wenn ihr Vasallen entlasst, dann könnt ihr diesen ein Geschenk mitgeben. Dies erhält dann die Spieler*in, die den Vasall erstellt hat. Ebenso erhaltet ihr Belohnungen von anderen Spieler*innen, wenn sie euren Vasall mochten.

Was Vasallen auf ihren Abenteuern erlebt haben, nehmen sie dabei mit. Entdeckt euer Vasall bei einer anderen Spieler*in eine versteckte Schatztruhe und ihr lauft gerade am selben Ort vorbei, dann wird der Vasall anbieten, euch zu der Truhe zu führen. Dafür müsst ihr direkt nach ihrem Kommentar den "Los!"-Befehl geben.

Vasallen markieren wichtige Orte auf der Karte mit Ausrufezeichen. Dort sind Leitern, Geheimgänge oder Gegenstände.

Ähnlich funktionieren auch Quests. Kennt ein Vasall die Quest schon, dann führt er euch direkt dorthin oder gibt euch zumindest einen Hinweis.

Zusätzlich können Vasallen Abzeichen verdienen. Die bekommen sie für Übernachtungen in der Wildnis oder den Kampf gegen Monster. Haben sie zum Beispiel das Abzeichen für den Kampf gegen Zyklopen abgeschlossen, dann werden sie zu Experten im Kampf gegen die Kolosse, zielen direkt auf das Auge und nutzen auch andere Schwachpunkte aus.