Dragon's Dogma 2-Fan baut Link und Zelda nach - so realistisch sehen die beiden im Open World-RPG mit schicker Grafik aus

Dragon's Dogma 2 steht vor der Tür und Fans lieben den Charakter-Editor.

Dragon's Dogma 2 erscheint in wenigen Tagen, den Charakter-Editor könnt ihr euch aber jetzt schon herunterladen. Viele angehende Fans tun genau das und zeigen auf beeindruckende Art und Weise, was mit dem Tool alles möglich ist.

Wir haben unter anderem schon Kratos, Paul Atreides aus Dune 2 oder Lae'Zel aus Baldur's Gate 3 in Dragon's Dogma 2-Form gesehen. Aber jetzt hat jemand auch noch Link und Zelda gebastelt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

So realistisch sehen Zelda und Link aus, wenn man sie im Charakter-Editor von Dragon's Dogma 2 bastelt

Darum geht's: Wer schon immer mal wissen wollte, wie ein neues Zelda-Spiel ohne comic-artigen Cel Shading-Look aussehen würde, kommt hier auf seine oder ihre Kosten. Ein Zelda-Fan hat die beiden Hauptfiguren aus BotW oder Tears of the Kingdom nämlich kurzerhand im Dragon's Dogma 2-Charaktereditor gebaut.

Link und Zelda in realistisch: In den letzten Zelda-Titeln waren Link und die Titelheldin stets nur in dem zeitlosen Comic-Look zu sehen, der die beiden Spiele auszeichnet. Aber wenn Nintendo irgendwann doch noch mal ein Zelda machen würde, das auf möglichst großen Realismus setzt, könnte das Ergebnis in etwa so aussehen, wie die beiden Figuren hier:

Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen und beinahe verblüffend. Allerdings kommt hier wohl auch der Uncanny Valley-Effekt zum Tragen, der die beiden Figuren irgendwie fast schon unheimlich wirken lässt. Zusätzlich passt die Frisur von Link natürlich nicht hundertprozentig. Nichtsdestotrotz kommt diese Kreation schon sehr nah an das heran, was wir aus Tears of the Kingdom und Breath of the Wild kennen.

Wer die beiden in Dragon's Dogma 2 nachbauen will, kann das selbstverständlich machen. Der Urheber des Beitrags hat die genauen Details und Slider-Einstellungen der beiden Figuren geteilt. Hier findet ihr den Link zu Link und hier den zu Zelda.

Bis zum Release könnt ihr euch mit diesem DD2-Video noch die Wartezeit versüßen:

12:57 Unsere Video-Preview zu Dragon's Dogma 2: Liefert Capcom das RPG-Highlight 2024?

Übrigens gibt es mittlerweile natürlich auch schon Figuren wie Shadowheart aus Baldur's Gate 3 in Dragon's Dogma 2 und haufenweise Schauspieler*innen wie Willem Dafoe.

Welchen Look findet ihr besser? Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, ob das nächste Zelda-Spiel wieder so wie Wind Waker, BotW und TotK aussieht, oder ob es lieber auf einen realistischen Look setzt, wie er hier im Charakter-Editor von Dragon's Domga 2 zum Tragen kommt – welche Variante wäre euch lieber? Und warum würdet ihr sie der anderen vorziehen, was gefällt euch an den einzelnen Stilen besser?

