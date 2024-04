'Der schlechteste Teil des Spiels': Dragon's Dogma 2-Fans regen sich über einen ganz bestimmten Aspekt auf und finden, dass er geändert werden muss

Dragon's Dogma 2 steckt voller gewagter Entscheidungen, die funktionieren, aber der Loot ist so eine Sache.

Dragon's Dogma 2 macht einiges anders als viele andere RPGs und lockt außerdem noch mit einer besonders spannenden Open World. Aber es gibt einen Punkt, der bei vielen Fans überhaupt nicht gut ankommt: Der Loot beziehungsweise die Ausrüstung, die ihr in der Spielwelt findet oder von besiegten Gegnern bekommt.



Die besten Waffen lassen sich nämlich fast ausnahmslos nur in Geschäften kaufen, was vielen Spieler*innen überhaupt nicht gefällt. Sie fordern Änderungen oder basteln sie gleich selbst.

Dragon's Dogma 2 ist toll, aber das Loot- und Ausrüstungssystem miserabel, beklagen Fans

Dragon's Dogma 2 bietet euch jede Menge zu entdecken, eine vollgepackte Open World und einige unorthodoxe Design-Entscheidungen. Schnellreisen genießt Seltenheitswert, es gibt nur einen Speicherstand und jede Menge Reibung wie mysteriöse Krankheiten, die ganze Städte auslöschen können.

Größter Kritikpunkt: Abgesehen von der Mikrotransaktions-Politik des Publishers von Dragon's Dogma 2 und der teils immer noch miserablen Performance regen sich einige Spieler*innen vor allem darüber auf, dass ihr die meisten besten Waffen und Rüstungen nicht im Spiel als Belohnung bekommt.

Statt sie von besonders schwierigen Monstern zu erbeuten oder an gut versteckten Orten zu entdecken, könnt ihr sie einfach bei den Händlern in den Städten kaufen.

"Die beste Waffe für jede Laufbahn (mit einer Ausnahme) sind die Drachen-Waffen, was an sich komplett in Ordnung ist. Aber die zweitbeste? Ein Shop-Item. Drittbeste? Ein weiteres Shop-Item. Viertbeste? Oh cool, ein Loot-Item! Dann wieder ein Shop-Item, Shop-Item und Shop-Item... Die eine Ausnahme, die ich erwähnt habe, ist für Bögen. Anstatt dass der beste Bogen eine Drachen-Waffe wäre, ist es ein Shop-Item... [...] Ich habe keine Ahnung, wieso sie all den Loot zu den Händlern gepackt haben, aber es ist meiner Meinung nach der schlechteste Teil des Spiels. (via: Reddit)

Viele Spieler stimmen zu: In den Kommentaren pflichten viele dieser Meinung bei. Es sei einfach sehr schade und bei der Rüstung recht ähnlich. Viel besser wäre es doch, wenn man wirklich mächtige neue Waffen und Rüstungsteile finden könnte.

So, wie es jetzt ist, würden die Fans leider gar nicht so sehr dazu animiert, die Open World von Dragon's Dogma 2 zu erkunden.

Mod schafft Abhilfe: Wenn ihr Dragon's Dogma 2 auf dem PC spielt, habt ihr Glück. Dort könnt ihr euch nämlich einfach eine Mod installieren, die zum Beispiel die besten Shop-Items nimmt und sie zusammen mit dem restlichen Loot in der offenen Spielwelt verteilt. Auf PS5 und Xbox Series S/X müsst ihr leider weiter in die sprichwörtliche Röhre gucken, aber die PC-Mod findet ihr bei Nexus-Mods.

Was haltet ihr vom Loot- und Ausrüstungssystem in Dragon's Dogma 2? Was würdet ihr daran ändern, was wünscht ihr euch?