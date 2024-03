Dragon's Dogma 2: Lauft lieber nicht vor Bossen weg, denn sonst könntet ihr ein echtes Problem bekommen

In Dragon's Dogma 2 werden einige Dinge anders als im Vorgänger.

Dragon's Dogma 2 schickt euch wie auch schon der im Jahr 2012 erschienene Vorgänger in eine offene Fantasy-Spielwelt. Dort erwarten euch jede Menge Zufallsbegegnungen, auch Bosse streifen im freien Feld herum.

Bei denen habt ihr auf den ersten Blick natürlich einen großen Vorteil: Seid ihr nicht bereit für den Kampf, könnt ihr nämlich einfach die Beine in die Hand nehmen und rennen. Aber das ist nicht unbedingt die beste Idee.

So kann es in der Open World von Dragon's Dogma 2 laufen

Im ersten Dragon's Dogma war eine nahtlos verbundene Open World technisch noch nicht umsetzbar, wie Director Hideaki Itsuno verrät (via gamingbolt.com). Vor 12 Jahren sei es teilweise noch nötig gewesen, bei gewissen Gebieten kleine Ladezeiten zuzufügen.

Das galt beispielsweise für Burgen oder Dungeons, in denen viel los war. Das wird beim Nachfolger nicht mehr der Fall sein. Die nahtlose offene Spielwelt, die euch in Dragon's Dogma 2 erwartet, hat Vorteile, aber auch ihre Tücken, wie aus dem Interview hervorgeht.

Überfällt euch nämlich ein riesiger Boss und ihr entscheidet euch dafür, davonzulaufen, kann es passieren, dass ihr mit dem Obermotz im Schlepptau auf einen zweiten trefft - und im schlimmsten Fall sogar auf einen dritten!

Ihr solltet euch also jedes Mal gut überlegen, ob ihr nicht lieber den Kampf an Ort und Stelle riskiert. Beim Vorgänger war so ein Boss-Gerangel laut Itsuno schon aus rein technischer Sicht noch nicht möglich. Er führt hierzu aus:

Wenn in Dragon’s Dogma zwei große Bossmonster aufgetaucht wären, hätten wir schon Schwierigkeiten gehabt, auch die „Kleiner Fisch“-Monster noch unterzubringen.

Falls ihr aktuell ungeduldig auf den Release des Spiels wartet, bekommt ihr mit unserem Preview-Video schon mal einen kleinen Vorgeschmack:

12:57 Unsere Video-Preview zu Dragon's Dogma 2: Liefert Capcom das RPG-Highlight 2024?

Wie gut die Umsetzung mit drei Giganten auf dem Bildschirm dann tatsächlich funktioniert, könnt ihr schon bald selbst herausfinden. Bereits am 22. März erscheint Dragon's Dogma 2 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Wir werden das massive Rollenspiel natürlich auch für euch auf Herz und Nieren testen. Den Charakter Editor könnt ihr übrigens schon jetzt ausprobieren und Fans haben bereits großartige Kreationen erstellt.

Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf das Erkunden der nahtlosen Open World und wie geht ihr es in anderen Open World-Spielen an, wenn euch starke Gegner überraschen?