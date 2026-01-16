Der Gaming-Hit aus 1986 hat endlich ein Remake und hier bekommt ihr es!

Erlebt die spannende Geschichte rundum Erdicks-Blutlinie!

Dragon Quest: Die Chronik der Erkorenen war unter anderem eins meiner ersten Games für meinen Nintendo DS und ich hab es geliebt! Ich war als Kind nie gut darin, aber das tut ja nichts zur Sache. Seither bin ich verliebt in diese Reihe aus dem Hause Square Enix und war deshalb richtig gehypt als es hieß, dass Dragon Quest 1 und 2 auch endlich ein 2D-HD-Remake bekommen! Hier erfahrt ihr alles rund um das Remake und wo ihr euch das Spiel schnappen könnt!

Darum geht’s in Dragon Quest 1 und 2

Bei diesen beiden Teilen der Reihe handelt es sich um den Beginn der Erdrick-Trilogie, die ihr jetzt in wunderschöner 2D-HD-Grafik erleben könnt. Ihr befindet auch in dem Königreich Alefgard, das einst von dem Helden Edrick gerettet und damit vom Herr der Unterwelt befreit wurde. Seither herrscht Frieden im Land aber natürlich kommt alles, wie es kommen muss.

Eine neue Bedrohung, der Drachenfürst genannt, erhebt sich und mit ihm kommen Horden von Monstern zurück. Hier kommt ihr ins Spiel! Denn ihr schlüpft in die Rolle eines Nachfahren Erdricks und macht euch auf, um ein Artefakt zu finden, welches euch im Kampf gegen den Drachenfürsten nützlich sein wird!

Erdricks Erben in Dragon Quest 2

Ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen, um euch nicht zu spoilern, aber im zweiten Teil der Reihe spielt ihr nun die Erben des Helden aus dem ersten Spiel. Ihr befindet euch in einer Zeit, 100 Jahre nachdem der Drachenlord besiegt wurde. Doch Dragon Quest wäre nicht Dragon Quest, wenn nicht wieder eine neue Bedrohung bevorstehen würde.

Euch erwartet eine fesselnde Geschichte mit wundervollen Schauplätzen!

Als die Burg Moonbroke komplett zerstört wird, macht sich ein übriggebliebener, verletzter Soldat auf, um dem König von Midenhall davon zu berichten. Darauf werdet ihr, sein Sohn – Prinz von Midenhall und Nachfahre von Erdrick – entsandt, um euch dem anzunehmen. Euer Feind ist Hargon der Zauberer, der abermals Monsterhorden auf die Welt loslässt!

Um euch dem Bösen nicht alleine zu stellen, sucht ihr noch Verbündete. Neben euch gibt es noch weitere aus der Blutlinie Erdricks, die ihr zusammentrommelt, um Hargon das Handwerk zu legen und den Frieden zurückzubringen!

Mein persönliches Fazit zum Dragon Quest Remake!

Ich muss leider gestehen, dass ich mir das Dragon Quest 1 & 2 2D-HD-Remake bisher noch nicht geholt hab. Zwar stand ich schon vor dem Regal UND hatte es schon in der Hand, bis ich mich an meinen Pile of Shame der Videospiele erinnert hab. Jetzt, wo ich mich aber intensiv während der Recherche mit dem Remake auseinandergesetzt habe, juckt es mich umso mehr in den Fingern, einfach auf den "bestellen“-Button zu klicken!

Typisch für Dragon Quest gibt es rundebasierte Kämpfe gegen Monster und Bosse!

Wer also genauso wie ich ein absoluter Fan der Dragon Quest Spiele ist oder es noch werden will, dem kann ich diese Games nur wärmstens ans Herz legen! Hier erwarten euch spannende Charaktere, fesselnde Geschichten und coole Kämpfe.