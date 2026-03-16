Dieses Klemmbausteinset bietet alles, was LEGO aus meiner Sicht nicht hinbekommt

Ihr seht richtig, das ist ein DJ-Pult aus Klemmbausteinen.

LEGO ist der unangefochtene Platzhirsch der Klemmbausteine. Doch es gibt auch große Kritik am großen Hersteller aus Dänemark: Zu teuer, zu wenige und zu bunte Teile, wenige Aufdrucke und so weiter.

Mein größtes Problem mit LEGO sind aber zwei andere Punkte: Licht und Ton. Und kein Set hat mir das so sehr vor Augen geführt wie das DJ-Pult von Pantasy, das sowohl Licht, als auch Audio auf einem Level drauf hat, von dem LEGO nur träumen kann.

Diese Alternative macht LEGOs Schwächen zu seinen größten Stärken

Das LEGO es nicht hinbekommt, Sets mit vernünftiger Beleuchtung oder Audio-Elementen zu entwickeln, haben sie erst kürzlich mit dem LEGO Smart Brick unter Beweis gestellt. Das in der Theorie coole Konzept scheitert in der Praxis leider absolut krachend.

Der verbaute Lautsprecher klingt absolut grausig und kriegt die ikonischen Laute der Star Wars Figuren überhaupt nicht transportiert und das Licht des Steins ist auch eher nervtötend als wirklich ästhetisch. Und von den absurd hohen Preisen für die Smart-Play-Sets will ich gar nicht erst anfangen.

Pantasy zeigt LEGO, wie guter Sound in einem Klemmbausteinset aussehen muss.

Und genau hier hakt Pantasy ein und wischt in Sachen Licht und Ton mit den Smart Bricks so dermaßen den Boden auf, das nicht mal ein winziges Krümelchen übrigbleit. Das DJ-Pult von Pantasy ist nicht nur komplett bedruckt, sondern hat auch einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher, den ihr mit eurem Handy verbinden könnt, um darüber Musik abspielen zu lassen.

Hinzu kommen diverse belichtete Elemente, die ihr entweder statisch oder dynamisch leuchten lassen könnt. Einfach Kabel anschließen und einschalten und schon verwandelt sich euer Sammlerstück in eine bunte Techno-Party. Und das alles für einen Preis, bei dem die meisten LEGO-Sets gerade erst anfangen.

Ein DJ-Pult aus Klemmbausteinen: genialer wird's nicht mehr

Als wäre es noch nicht genug, dass ihr das Set in einen Lautsprecher für eure nächste Party umfunktionieren könnt, er hat darüber hinaus auch noch bewegliche Elemente. Den Plattenspieler in der Mitte könnt ihr drehen und damit das bekannte Scratching imitieren. Dabei bewegt die oben angezeigte Wellenform synchron mit. Außerdem könnt ihr verschiedene Regler am Pult bewegen und einstellen.

Hier seht ihr sowohl die Maßen des Kartons als auch des Sets im aufgebauten Zustand.

Der Sockel, auf dem ihr das Pult platzieren könnt lässt sich im Winkel verstellen, sodass ihr das Modell in verschiedene Positionen bringen könnt und ist zudem auch mit eigenen Standfüßen ausgestattet, sodass ihr es auch ohne den Sockel einfach hinstellen könnt.

Nur noch wenige Stunden: Sichert euch das Set bei den Frühlingsangeboten mit sattem Rabatt

Nur noch bis heute um Mitternacht laufen die Amazon Frühlingsangebote bei denen ihr auch ganze 20 % auf das DJ-Pult sparen könnt. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr den Rabatt noch ausnutzen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Frühlingsangeboten gilt dieses Angebot allerdings nur für aktive Prime-Mitglieder.