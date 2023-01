Dreamlight Valley mit Star Wars- und Marvel-Figuren? Entwickler verrät, wie gut die Zeichen dafür stehen

Erst gestern haben die Entwickler*innen von Disney Dreamlight Valley ihre Roadmap für die erste Jahreshälfte 2023 bekanntgegeben. Sie verrät unter anderem, dass uns mit Simba ein weiterer sehr beliebter Disney-Charakter erwartet. 2022 wurden mit Scar, Stitch, Woody und Buzz Lightyear bereits andere bekannte Disney- und Pixar-Figuren ins Spiel gebracht. Aber wie sieht es mit Marvel- und Star Wars-Charakteren aus? Immerhin besitzt Disney die Rechte an den Marken. In einem Interview mit Comicbook beantwortet Manea Castet von Gameloft diese Frage.

Darum geht’s: Die Lebenssimulation Disney Dreamlight Valley befindet sich seit September 2022 im Early Access. Seitdem gab es schon mehrere Updates, die auch neue Charaktere samt Quests zum Spiel hinzufügten. DDV konzentriert sich dabei auf Disney- und Pixarfiguren wie Mickey Mouse, Elsa und Wall-E, für die wir Aufgaben erledigen und mit denen wir uns anfreunden. Und das soll auch erst einmal so bleiben, wie Castet bestätigt:

Wir konzentrieren uns wirklich auf diese Art von Charakteren. Es gibt wirklich viele von ihnen. Das Komitee hat sich auch viele Figuren gewünscht, die es bislang noch nicht gibt. Und darauf wollen wir uns konzentrieren.

Allerdings schließt er die Möglichkeit an sich nicht aus, dass sie irgendwann auch Figuren anderer IPs, die Disney besitzt, in Dreamlight Valley einbauen wollen. Sie "schließen keine Türen". Theoretisch wären damit Charaktere wie Grogu (“Baby Yoda” aus The Mandalorian) oder Spider-Man möglich. Trotzdem sollten wir bis auf Weiteres nicht damit rechnen, dass sie es ins Spiel schaffen. Denn “in Bezug auf Star Wars oder Marvel gibt es nichts zu sagen oder hinzuzufügen”, so Castet. Der Pool an Disney- und Pixarfiguren, die zu DDV passen, ist ohnehin noch lange nicht ausgeschöpft.

Daher die Frage an euch: Welche Charaktere wünscht ihr euch noch für Dreamlight Valley? Und falls es doch irgendwann mal so weit kommen sollte: Welche Marvel- und Star Wars-Charaktere könnt ihr euch für das Spiel vorstellen? Schreibt es uns in die Kommentare!