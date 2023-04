Dredge Raritäten finden: So fangt ihr Riemenfisch und die anderen seltenen Fische

So fangt ihr den Riemenfisch, Quastenflosser, Riesen-Tigersalmler und Pelikanaal in Dredge.

In Dredge verbringt ihr eine Menge Zeit damit, mit eurem Boot durch die Gegend zu schippern und Fische zu fangen. In der Nebenmission "Raritäten finden" müsst ihr auf den ersten Blick genau das tun, allerdings handelt es sich dabei um vier extrem seltene Fische, die es nur an einem Ort gibt. Wo ihr sie findet und wozu sie gut sind, lest ihr hier.

Raritäten finden: Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen

Bevor ihr die vier Fische überhaupt fangen könnt, müsst ihr einige Voraussetzungen erfüllt haben. Zum einen benötigt ihr Sprengstoff – den bekommt ihr, wenn ihr bei den Gale Cliffs das Familienwappen für den Einsiedler und den alten Walfänger gefunden habt.

Außerdem benötigt ihr die Mangrovenangel und die Abyssal-Angelrute (zu deutsch Tiefsee-Angelrute), die es euch ermöglicht, Tiefseefische zu fangen. Ihr bekommt sie in der alten Festung im Bereich D5 der Map, wenn ihr für die Forscherin einige Aufgaben erledigt.

Riemenfisch fangen (Oarfish)

Bereich: P3

Den Riemenfisch findet ihr im Südosten der Gale Cliffs. Am besten startet ihr am nördlichen Hafen und arbeitet euch durch die Steinformationen. Im gleichen Areal, wo ihr bereits das Familienwappen eingesammelt habt, findet ihr einen riesigen Felsen mit einem großen Wasserfall. Fahrt durch den Wasserfall hindurch und ihr landet in einer kleinen Höhle. Hier könnt ihr den Riemenfisch fangen, wenn ihr die Abyssal-Angel besitzt.

Pelikanaal fangen (Gulper Eel)

Bereich: F4

Den Pelikanaal findet ihr im Südwesten der Karte beim Stellar Basin. Fahrt zum nordöstlichen Ende des Tiefseegrabens in der Mitte der Inselgruppe, das ihr direkt westlich der Forschungs-Plattform findet. Achtet dabei darauf, nicht über den Graben selbst zu fahren, sonst werdet ihr von einem Seemonster angegriffen. Für den Pelikanaal braucht ihr ebenfalls die Abyssal-Angel, die ihr mit der bodenlosen Angelsehne upgraden müsst, um die "Hadal-Angel" zu erhalten.

Riesen-Tigersalmler fangen (Goliath Tigerfish)

Bereich: E12

Den Riesen-Tigersalmler findet ihr im Nordwesten der Karte beim Twisted Strand. Im Bereich E12 findet ihr ein kleines, abgegrenztes Areal, das von einem umgefallenen Baumstamm versperrt ist. Setzt hier Sprengstoff ein, um den Weg freizumachen und ihr könnt den Fisch in dem kleinen Areal fangen. Dafür braucht ihr die Mangroven-Angel.

Quastenflosser fangen (Coelacanth)

Bereich: Q12

Den Quastenflosser findet ihr im Nordosten der Karte beim Devil's Spine. Fahrt hier zur südöstlichsten Insel und fahrt dann in östlicher Richtung um sie herum, an den Ruinen vorbei. Hier findet ihr eine Steinbarriere, die einen kleinen Kanal blockiert. Sprengt sie in die Luft und ihr könnt den Quastenflosser im Kanal mit der Abyssal-Angel fangen.

Hier könnt ihr euch alle Fundorte auch im Video anschauen:

Raritäten finden: Das ist die Belohnung

Zwar ist es gar nicht so leicht, alle vier Fische zu finden, die Arbeit lohnt sich aber durchaus. Für jeden der Raritäten-Einträge, den ihr der fahrenden Händlerin zeigt, bekommt ihr zwei der Forschungs-Teile, die ihr benötigt, um euer Schiff aufzurüsten. Außerdem könnt ihr die Fische auch verkaufen. Zusammen bekommt ihr mit allen vier rund 1.000 Dollar zusammen, es lohnt sich also auch finanziell.