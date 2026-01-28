Steam schenkt euch jetzt 3 Spiele auf einen Schlag - aber ihr habt nicht viel Zeit, sie euch gratis zu schnappen

Along the Edge ist eines der Spiele, das ihr euch für wenige Tage kostenlos schnappen könnt.

Falls ihr gerade auf der Suche nach eurem nächsten Spiel seid, lohnt sich mal wieder ein Blick auf Steam. Hier bekommt ihr nämlich aktuell gleich mehrere Games für kurze Zeit mit 100 Prozent Rabatt. Besonders das Mystery-Adventure Along the Edge empfehlen viele Fans.

Diese drei Spiele bekommt ihr für kurze Zeit gratis

Bei zwei der Spiele handelt es sich um Plattformer, ein Titel ist dagegen eine Visual Novel. Hier gibt's die Übersicht, welche Spiele ihr euch schnappen könnt und wie lang sie kostenlos sind:

Along the Edge - kostenlos auf Steam bis zum 29. Januar um 19:00 Uhr (Normalpreis: 13,99 Euro)

- kostenlos auf Steam bis zum 29. Januar um 19:00 Uhr (Normalpreis: 13,99 Euro) Kiki - kostenlos auf Steam bis zum 31. Januar um 19:00 Uhr (Normalpreis: 4,99 Euro)

- kostenlos auf Steam bis zum 31. Januar um 19:00 Uhr (Normalpreis: 4,99 Euro) Cursedland - kostenlos auf Steam bis zum 1. Februar um 19:00 Uhr (Normalpreis: 0,99 Euro)

2:00 Along the Edge - Trailer zur witchy Visual Novel

Autoplay

Besonders beim Visual Novel-Adventure Along the Edge ist Eile angesagt, wenn ihr es euch schnappen wollt. Das scheint sich aber auch zu lohnen, wenn es nach den Steam-Bewertungen geht: 89 Prozent der bislang 318 Rezensionen sind positiv. Im obigen Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen.

Darum geht's in Along the Edge: Das Spiel erzählt die Geschichte von Protagonistin Daphné. Sie ist mit ihrem Leben unzufrieden, bekommt aber die Chance auf Veränderung, als sie unerwartet ein abgelegenes Familienanwesen erbt.

Wie sich die Story entwickelt, hängt dabei von euren Entscheidungen ab, die nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch das Aussehen von Daphné beeinflussen. Ach, und ein wenig Hexenkunst und Okkultismus gehört auch zum Spiel. Neben mehr als 450 handgezeichneten Illustrationen bietet das Spiel auch über 60 Enden.

Cursedland und Kiki kommen derweil deutlich durchmischter bei der Community an, trotzdem wollen wir euch die beiden Spiele kurz vorstellen.

Cursedland ist ein humoristischer 2D-Plattformer, der auf forderndes Gameplay und Präzision setzen soll. Zum aktuellen Zeitpunkt hat das Spiel 205 Rezensionen, davon 73 Prozent positiv, die größtenteils in den letzten beiden Tagen entstanden sind. Viele User weisen darauf hin, dass es sich hier eher um ein Testprojekt des Entwicklers als ein vollwertiges Spiel handelt. Die Spielzeit fällt mit 15 bis 30 Minuten sehr überschaubar aus.

Kiki dagegen ist ein 3D-Plattformer, in dem ihr Fallen und Hindernisse überwinden müsst, um die Levels zu meistern. Auch hier ist ein Großteil der Rezensionen während der Gratis-Aktion entstanden, das Spiel steht aktuell bei nur 36 Prozent positiven Wertungen. User bemängeln vor allem KI-generierte Inhalte und unpräzise Steuerung.