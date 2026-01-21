Neuer PS Store Sale für PS5 und PS4 mit bis zu 90% Rabatt gestartet - Das sind unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Wir sind für euch durch die Neujahrsangebote im PS Store gepflügt und haben ein paar tolle Schnäppchen herausgesucht.

Dennis Müller
21.01.2026 | 12:57 Uhr

Das sind die besten Neujahrsangebote im PS Store für PS4 und PS5.

Im PS Store ist soeben ein neuer Sale mit über 3.000 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet. Um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, haben wir zehn deutlich reduzierte Spiele herausgesucht, die wir besonders empfehlen können.

Unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Unsere Empfehlungen samt allen Neujahrsangeboten könnt ihr euch noch bis zum 05. Februar um 00:59 Uhr im PS Store sichern.

Video starten 1:01 Far Cry 3-Trailer kündigt 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro an

Mit bei den Angeboten ist übrigens auch Far Cry 3, das heute einen 60 fps-Patch für PS5 und PS5 Pro spendiert bekommen hat, wodurch der für viele beste Ableger der Shooter-Reihe auch heute noch gut spielbar ist.

Mehr zum Thema
Life is Strange: Reunion enthüllt - Release, Story und Gameplay: Das müsst ihr über Max' letztes Mystery-Abenteuer wissen
von Dennis Müller
Life is Strange: Reunion enthüllt - Release, Story und Gameplay: Das müsst ihr über Max letztes Mystery-Abenteuer wissen

Wolltet ihr schon immer einmal Life is Strange nachholen und das tolle Mystery-Abenteuer von Max und Chloe nachholen, findet ihr die Remastered-Version samt Before the Storm ebenfalls bei den Angeboten. Da gestern mit Reunion der Abschluss der Reihe für den 26. März angekündigt wurde, ist jetzt sicher ein guter Zeitpunkt für das Adventure.

Auf der zweiten Seite stellen wir euch noch ein kleines Indie-Adventure vor, das uns mit seinem Grafikstil begeistert hat und gerade besonders günstig zu haben ist.

Ist bei euch im neuen Sale ein Angebot dabei und falls ja, welches Spiel habt ihr euch geholt?

