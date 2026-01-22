Nur 1,99 Euro im PS Store: Dieses erbarmungslose Survival-Spiel ging mir unter die Haut und für den Spottpreis kann ich es jedem empfehlen

In This War of Mine liegt alles in Trümmern.

Dieses neue Angebot im PlayStation Store ist kein typisches Kriegsspiel. Und genau das macht es so gut – vor allem für diesen fast unschlagbaren Preis wollen wir es uns nicht nehmen lassen, es euch zu empfehlen.

Um dieses Angebot im PS Store geht's

Spiel: This War of Mine - Final Cut (u.a. bessere Grafik, neue Quests, Charaktere und Schauplätze)

This War of Mine - Final Cut (u.a. bessere Grafik, neue Quests, Charaktere und Schauplätze) Angebotspreis: 1,99 Euro (90% Rabatt)

1,99 Euro (90% Rabatt) Ursprünglicher Preis: 19,99 Euro

19,99 Euro Gültig bis: 5. Februar 2026 00:59 MEZ

1:51 This War of Mine - Launch-Trailer: Ein Kriegsüberlebender erzählt

Autoplay

Auch bei PS Plus Extra/Premium: 1,99 Euro sind natürlich ein Schnapper. Falls es euch aber nicht wichtig ist, ein Spiel zu besitzen und ihr ohnehin PS Plus Extra oder Premium besitzt, könnt ihr This War of Mine auch über den PlayStation-Dienst spielen.

Wie sieht's bei Steam und Xbox aus? Wer eine andere Plattform bevorzugt, kann aktuell auch bei Steam sparen. Dort kostet das Spiel bis zum 1. Februar 2,84 Euro. Bei Xbox gibt es derzeit dagegen kein Angebot.

Für weitere spannende Angebote im PS Store schaut am besten hier vorbei:

Das ist This War of Mine und darum ist es einen Blick wert

Eine Warnung vorweg: Für dieses Spiel braucht man die richtige Stimmung, denn es geht um das tragische Leben in Kriegszeiten, die einen mitnehmen und noch langfristig beschäftigen können. Mal eben zur Entspannung taugt es eher weniger. Eine tiefgreifende Erfahrung ist es dafür aber allemal.

Hinter dem Survival-Management-Spiel stecken die 11 bit studios, die auch hervorragende Spiele wie The Alters und und Frostpunk zu verantworten haben.

Im Gegensatz zu typischen Kriegsspielen spielen wir keine Soldaten, sondern kümmern uns um eine Gruppe von Zivilisten, die in der belagerten Stadt Pogoren (inspiriert von der Belagerung von Sarajevo) ums Überleben kämpfen. Wir erleben damit eine andere, grausame Perspektive des Krieges, die eine tiefe, melancholische Atmosphäre hervorruft.

Während wir tagsüber das Versteck ausbauen und uns um die Menschen kümmern, müssen wir im Schutz der Nacht Ruinen nach Ressourcen durchforsten. Dabei müssen wir uns nicht nur den typischen Bedrohungen wie Banditen stellen, sondern auch Krankheiten, Verletzungen und das Wetter spielen eine Rolle.

Zusätzlich müssen wir schwere Entscheidungen treffen: Bestehlen wir etwa ein altes Ehepaar, damit ein krankes Mitglied der Gruppe überlebt? Weisen wir hilfesuchende Flüchtlinge ab, weil sie uns vielleicht übers Ohr hauen wollen?

Jede noch so kleine Ration kann über Leben oder Tod entscheiden. Einfach macht es uns This War of Mine damit definitiv nicht, aber genau dafür wird es gefeiert – unter anderem auf Metacritic mit einem Score von 83. Allerdings wird das Konzept mit der Zeit auch etwas eintönig. Der Wiederspielwert ist durch die verschiedenen Entscheidungen und Charaktere dafür sehr hoch.