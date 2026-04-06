Dreimal so groß wie Witcher 3: Riesiges Open-World-Rollenspiel für Switch jetzt günstig sichern!

Die Spielwelt ist der eine große Pluspunkt dieses Switch-Rollenspiels, der andere ist das Kampfsystem.

Bei Amazon könnt ihr jetzt ein gewaltiges, erst im letzten Jahr erschienenes Action-Rollenspiel für Nintendo Switch im Sonderangebot abstauben. Der Exklusivhit ist aktuell rund 22 Euro günstiger im Vergleich zum Preis im Nintendo eShop, was für ein großes Nintendo-Spiel schon ein ungewöhnlich hoher Rabatt ist. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Falls ihr noch mehr günstige Switch-Spiele abstauben wollt, haben wir hier noch ein paar weitere Amazon-Deals für euch herausgesucht:

Riesige Welt, 100 Spielstunden, 90 Punkte im Test: Das ist der Switch-Rollenspielhit!

Die Welt von Xenoblade Chronicles X ist durch ihr tolles Artdesign noch immer sehr ansehnlich.

Es geht um die Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, die erst im letzten Jahr erschienene Switch-Neuauflage des Action-Rollenspiel-Hits, der schon im Original bei uns im Test stattliche 90 Punkte abgestaubt hat. Die Switch-Version bringt nun hübschere Grafik, ein paar zusätzliche Inhalte und kleinere Änderungen an Technik und Bedienkomfort mit.

Allzu viel hat sich zwar nicht geändert, das ist jedoch auch nicht nötig, denn Xenoblade Chronicles X ist auch nach heutigen Maßstäben noch ein hervorragendes Rollenspiel, das nicht zuletzt durch seine gigantische Spielwelt beeindruckt: Ihr erkundet hier den riesigen fremden Planeten Mira, der aus fünf abwechslungsreichen Kontinenten und einer Gesamtfläche von rund 400 km² besteht – rund dreimal so viel wie in The Witcher 3 und zehnmal so viel wie in Skyrim.

2:29 Xenoblade Chronicles X: Switch-Version im Trailer

Autoplay

Eure Aufgabe ist es, die Kolonie der von der Erde vertriebenen Menschheit zu schützen und die Möglichkeiten zur Expansion auf der noch weitgehend unerforschten Welt auszuloten. Das tut ihr nicht nur zu Fuß, sondern auch mithilfe eures eigenen Kampf-Mechs, den ihr nach einigen Spielstunden bekommt. Dieser dient euch auch als Fahrzeug und Fluggerät und ist vielseitig aufrüstbar.

Spielerisch wird auf schnelle Echtzeit-Action gesetzt, wobei sowohl Schuss- als auch Nahkampfwaffen zum Einsatz kommen. Durch das komplexe Fortschrittssystem und den Mech, der noch einmal ganz eigene taktische Möglichkeiten mitbringt, bleiben die Kampfsysteme über die gesamten weit über 100 Spielstunden hinweg motivierend. Übrigens dürft ihr nicht nur allein, sondern auch in Koop-Squads mit bis zu 32 Personen kämpfen.