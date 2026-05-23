Fünfmal so groß wie GTA 5: Riesiges Open-World-Spiel für Switch ist jetzt günstig!

Dieses riesige Open-World-Rollenspiel für Switch schickt euch in eine Kolonie auf einem fremden Planeten.

Lust auf ein riesiges Open-World-Abenteuer? Dann könnt ihr euch jetzt ein großes Switch-Rollenspiel, das in internationalen Tests hervorragend abgeschnitten hat, günstig im Angebot schnappen. Bei Amazon bekommt ihr nämlich gerade 38% Rabatt im Vergleich zum UVP, was für ein erst 2025 erschienenes Switch-Exklusivspiel schon eine Menge ist. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, hier findet ihr ihn:

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400 km² in einer fremden Welt: Das ist der Open-World-Hit für Switch!

In Xenoblade Chronicles X erforscht ihr einen riesigen fremden Planeten.

Bei dem günstigen Open-World-Hit handelt es sich um die Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, eine erst 2025 erschienene Neuauflage des Wii U-Meisterwerks für Nintendo Switch. Diese bietet nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch ein paar neue Inhalte für das ohnehin schon gigantische Open-World-Rollenspiel, dessen Welt mit rund 400 Quadratkilometern etwa fünfmal so groß wie GTA 5 und zehnmal so groß wie Skyrim ist.

Die Welt hat aber weit mehr zu bieten als ihre reine Größe: Auf dem Planeten Mira versucht ihr, eine neue Heimat für die letzten Überlebenden der Menschheit zu finden. Während sich innerhalb der Mauern der Kolonie eine Großstadt wie auf der Erde entwickelt, warten draußen fünf Kontinente mit einer fremdartigen Tier- und Pflanzenwelt sowie mit zahlreichen Geheimnissen und Gefahren auf euch.

2:29 Xenoblade Chronicles X: Trailer zur Switch-Neuauflage

Autoplay

Seine hohen Bewertungen (das Original hat im GP-Test 90 Punkte bekommen) hat sich Xenoblade Chronicles X aber auch durch das Gameplay verdient: Die Kämpfe setzten auf schnelle Action mit diversen Schuss- und Nahkampfwaffen. Die ganze Komplexität des Spiels entfaltet sich dabei erst nach einigen Stunden, denn dann bekommt ihr euren eigenen Kampfmech, der euch nicht nur zusätzliche Feuerkraft verleiht, sondern euch auch als Fahrzeug und Fluggerät dient.

Durch ein motivierendes Fortschrittssystem schaltet ihr während der gut 100 Stunden Spielzeit immer wieder neue Ausrüstungsgegenstände, Upgrades und Fähigkeiten frei. Übrigens könnt ihr Xenoblade Chronicles X nicht nur im Singleplayer spielen: Das Rollenspiel bietet Koop-Action für bis zu 32 Personen. Falls ihr eine Switch 2 habt, könnt ihr euch für 4,99€ im Nintendo eShop ein Upgrade auf die Switch 2 Edition holen, die 4K-Auflösung im TV-Modus bietet.