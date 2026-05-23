  • Anzeige

Fünfmal so groß wie GTA 5: Riesiges Open-World-Spiel für Switch ist jetzt günstig!

Jetzt könnt ihr euch eines der größten und besten Open-World-Rollenspiele für Nintendo Switch, das auf Metacritic bei 87 Punkten steht, günstig im Sonderangebot schnappen.

Profilbild

GamePro Deals
23.05.2026 | 16:02 Uhr


zum Shop

Dieses riesige Open-World-Rollenspiel für Switch schickt euch in eine Kolonie auf einem fremden Planeten. Dieses riesige Open-World-Rollenspiel für Switch schickt euch in eine Kolonie auf einem fremden Planeten.

Lust auf ein riesiges Open-World-Abenteuer? Dann könnt ihr euch jetzt ein großes Switch-Rollenspiel, das in internationalen Tests hervorragend abgeschnitten hat, günstig im Angebot schnappen. Bei Amazon bekommt ihr nämlich gerade 38% Rabatt im Vergleich zum UVP, was für ein erst 2025 erschienenes Switch-Exklusivspiel schon eine Menge ist. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, hier findet ihr ihn:

Riesiges Open-World-Spiel für Switch im Angebot schnappen!

Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere große Switch-Spiele günstiger. Hier eine Auswahl:

400 km² in einer fremden Welt: Das ist der Open-World-Hit für Switch!

In Xenoblade Chronicles X erforscht ihr einen riesigen fremden Planeten. In Xenoblade Chronicles X erforscht ihr einen riesigen fremden Planeten.

Bei dem günstigen Open-World-Hit handelt es sich um die Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, eine erst 2025 erschienene Neuauflage des Wii U-Meisterwerks für Nintendo Switch. Diese bietet nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch ein paar neue Inhalte für das ohnehin schon gigantische Open-World-Rollenspiel, dessen Welt mit rund 400 Quadratkilometern etwa fünfmal so groß wie GTA 5 und zehnmal so groß wie Skyrim ist.

Rollenspiel-Meisterwerk für Switch jetzt im Angebot sichern!

Die Welt hat aber weit mehr zu bieten als ihre reine Größe: Auf dem Planeten Mira versucht ihr, eine neue Heimat für die letzten Überlebenden der Menschheit zu finden. Während sich innerhalb der Mauern der Kolonie eine Großstadt wie auf der Erde entwickelt, warten draußen fünf Kontinente mit einer fremdartigen Tier- und Pflanzenwelt sowie mit zahlreichen Geheimnissen und Gefahren auf euch.

Video starten 2:29 Xenoblade Chronicles X: Trailer zur Switch-Neuauflage

Seine hohen Bewertungen (das Original hat im GP-Test 90 Punkte bekommen) hat sich Xenoblade Chronicles X aber auch durch das Gameplay verdient: Die Kämpfe setzten auf schnelle Action mit diversen Schuss- und Nahkampfwaffen. Die ganze Komplexität des Spiels entfaltet sich dabei erst nach einigen Stunden, denn dann bekommt ihr euren eigenen Kampfmech, der euch nicht nur zusätzliche Feuerkraft verleiht, sondern euch auch als Fahrzeug und Fluggerät dient.

Durch ein motivierendes Fortschrittssystem schaltet ihr während der gut 100 Stunden Spielzeit immer wieder neue Ausrüstungsgegenstände, Upgrades und Fähigkeiten frei. Übrigens könnt ihr Xenoblade Chronicles X nicht nur im Singleplayer spielen: Das Rollenspiel bietet Koop-Action für bis zu 32 Personen. Falls ihr eine Switch 2 habt, könnt ihr euch für 4,99€ im Nintendo eShop ein Upgrade auf die Switch 2 Edition holen, die 4K-Auflösung im TV-Modus bietet.

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition jetzt im Angebot abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
PS5-Spiele im Angebot: Unsere 10 Top-Empfehlungen an diesem Wochenende!
von GamePro Deals
PSVR2 im Top-Angebot: Die VR-Brille für PS5 könnt ihr jetzt 160€ günstiger abstauben!
von GamePro Deals
Gothic 2 bekommt PS5-Neuauflage: Deutscher Rollenspiel-Meilenstein kehrt noch 2026 zurück!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 3 Stunden

PS5-Spiele im Angebot: Unsere 10 Top-Empfehlungen an diesem Wochenende!

vor 6 Stunden

PSVR2 im Top-Angebot: Die VR-Brille für PS5 könnt ihr jetzt 160€ günstiger abstauben!

vor 9 Stunden

Gothic 2 bekommt PS5-Neuauflage: Deutscher Rollenspiel-Meilenstein kehrt noch 2026 zurück!

vor 20 Stunden

Ein gigantischer 98-Zoll-TV kostet bei MediaMarkt weniger als die Hälfte – und ein Handy gibts gratis obendrauf!

vor einem Tag

Schöner und besser als jede Soundbar: Vier Lautsprecher von Sony sind DER Heimkino-Geheimtipp!
mehr anzeigen