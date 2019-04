Überraschend hat Sony vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass das Rennspiel DriveClub im Laufe des Jahres aus dem PlayStation Store entfernt wird und nicht mehr zum Kauf angeboten wird. Außerdem werden die Online-Server des Spiels im März 2020 abgeschaltet.

Zur großen Frage nach dem "Warum" hat sich nun der ehemalige Director des Spiels, Paul Rustchynsky, geäußert. Auf Twitter erklärte er, dass die Store-Entfernung logische Gründe habe. Genauer gesagt geht es um lizenzrechtliche Gründe.

Hintergrund: Bei Rennspielen ist es gängige Praxis, dass die Entwickler/Publisher Lizenzverträge mit Fahrzeugherstellern abschließen, um die entsprechenden Autos im Spiel darstellen zu dürfen. Laufen diese Verträge aus, müssen sie entweder erneuert werden oder eine Darstellung ist danach theoretisch nicht mehr erlaubt.

Das kann dann - wie im Fall von DriveClub dazu führen - dass ein Spiel aus digitalen Stores entfernt werden muss - je nachdem, was die Vertragspartner vereinbart haben.

Rustchynsky betont in seinen Tweets zudem, dass es in der Branche "ein Standard-Prozedere sei" und normalerweise 5-Jahresverträge abgeschlossen würden. Man solle die Kosten, diese Verträge zu verlängern "nicht unterschätzen". Zudem riet er allen "das Spiel zu kaufen, solange es noch geht."

To be clear the game, like most racing games, it is being delisted for licensing reasons. It's standard practice across the industry for ~5yr deals, so buy it before it's gone forever.