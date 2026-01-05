Manuel Neuer verrät, wer der beste Mario Kart-Spieler beim FC Bayern München ist

Wer ist eigentlich der beste Mario Kart-Spieler beim FC Bayern? Torwart-Legende Manuel Neuer klärt uns in einem aktuellen Interview auf.

Linda Sprenger
05.01.2026 | 11:33 Uhr

Manu Neuer verrät, wer beim FC Bayern eigentlich der beste Mario Kart-Spieler ist.

FC Bayern-München-Keeper und Weltmeister Manuel Neuer hat sich kurz vor dem Jahresende in einem Interview mit At Broski zur aktuellen Saison, seiner Rolle beim FCB, zum Abgang von Thomas Müller und mehr geäußert, hat im Zuge dessen aber auch die ein oder andere spannende Anekdote aus dem Mannschaftsbus ausgepackt. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter verrät dabei unter anderem, wer beim FC Bayern alle anderen Spieler in Mario Kart alt aussehen lässt.

Der beste Mario Kart-Spieler beim FC Bayern München ist...

...Raphaël Guerreiro! Laut Neuer hat der portugiesische Nationalspieler bei Mario Kart innerhalb des Teams klar die Nase vorn. Neuer selbst bezeichnet sich als einer der schlechtesten Mario Kart-Fahrer, was laut Aussagen des Keepers daran liege, dass er den Fun-Racer in seiner Jugend schlichtweg verpasst habe.

Das komplette Interview könnt ihr euch hier ansehen:

Ebenfalls spannend: Die Mario Kart-Spieler beim FC Bayern sind laut Manu Neuer offenbar alle Yoshi-Fans. "Alle nehmen Yoshi. Alle haben das gleiche Auto, aber in einer anderen Farbe halt", so die Torwart-Legende.

Video starten 37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Früher wurde im FC Bayern-Mannschaftsbus übrigens eifrig Schafkopf gespielt. Für alle, die es nicht kennen: Dabei handelt es sich um ein klassisches Kartenspiel für vier Personen aus Bayern. Da jedoch viele Schafkopf-Spieler den Verein verlassen haben (unter anderem Thomas Müller, der vergangenen Sommer zu den Vancouver Whitecaps nach Kanada wechselte), werden nun auf Fahrten zu Auswärtspartien eben fleißig Ründchen in Mario Kart gedreht.

Aus dem Interview geht leider nicht klar hervor, welchen Mario Kart-Ableger die Bayern-Stars gerade zocken. Wir gehen aber einfach mal davon aus, dass es sich um Mario Kart World für die Switch 2 handelt, dem aktuellen Serenteil, der im Juni 2025 direkt zum Launch von Nintendos neuestem Konsolenflaggschiff veröffentlicht wurde.

Welchem Fußball-Star würdet ihr gerne mal einen Blauen Panzer ins Heck jagen?

Mario Kart World
Mario Kart World

Mario Kart World

Mario Kart World

