DualSense im Amazon-Angebot: PS5-Controller jetzt zum bislang besten Preis des Jahres sichern!

Den DualSense PS5-Controller könnt ihr euch bei Amazon gerade in einem hervorragenden Bundle-Angebot sichern.

Den Sony DualSense findet man nur noch selten zu günstigen Preisen, bei Amazon bekommt ihr den offiziellen PS5-Controller jetzt zumindest mal wieder in einem attraktiven Bundle-Angebot: Wenn ihr euch hier den weißen DualSense zusammen mit 50€ Guthaben für den PlayStation Store holt, bezahlt ihr gerade nur noch 95,19€. Somit bleiben nach Abzug des Guthabens für den DualSense nur noch 45,19€ übrig. Einen besseren Deal hat es in diesem Jahr noch nicht gegeben:

Im Vergleich zum UVP, der im Fall des DualSense Controllers bei 79,99€ liegt, spart ihr durch das Bundle 34,80€. Der tatsächliche Preis des weißen DualSense bei Amazon liegt aktuell bei 72,99€, eure Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf liegt also bei noch immer ansehnlichen 27,80€. Für all jene unter euch, die Spiele ohnehin gern digital kaufen und somit Verwendung für das Store-Guthaben haben, ist das ein tolles Angebot.

Die 50€ Guthaben bekommt ihr übrigens direkt nach dem Kauf als digitalen Code geliefert, den ihr sowohl per E-Mail geschickt bekommt als auch in eurem Amazon-Account unter „Meine Games- und Software-Bibliothek“ findet. Übrigens solltet ihr damit rechnen, dass der Deal sehr schnell ausverkauft sein könnte, und deshalb besser nicht zu lange warten.

PS5-Controller kaufen: Was sind die besten Alternativen zum DualSense?

Im unteren Preisbereich gibt es keine nennenswerten Alternativen zum DualSense. Auswahl gibt es erst bei den Pro Controllern.

Den DualSense selbst bekommt ihr gerade nirgendwo zu einem auch nur annähernd so guten Preis wie bei Amazon. Da Sony in dieser Preisklasse keine Konkurrenz zulässt, habt ihr auch so gut wie keine Alternativen, wenn ihr nach einem möglichst günstigen PS5-Controller sucht.

Anders sieht es aus, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch statt dem Standard-Gamepad lieber gleich einen hochwertigen Pro Controller zuzulegen. Im High-End-Bereich könnt ihr nämlich nicht nur den DualSense Edge, sondern auch offiziell lizenzierte Controller von Drittherstellern bekommen. Hier haben wir euch die aktuell besten Angebote herausgesucht:

Beachtet dabei bitte: Haptisches Feedback und adaptive Trigger bekommt ihr nur bei den Sony-Controllern. Die Gamepads der anderen Hersteller haben dafür eigene Vorteile. So verfügt der Razer-Controller über Buttons, die ähnliches Feedback liefern wie eine mechanische Tastatur, während ihr beim Victrix-Controller Stick und Steuerkreuz die Position wechseln lassen könnt. Außerdem schneiden alle genannten Dritthersteller-Controller bei der Akkulaufzeit besser ab als der DualSense Edge.