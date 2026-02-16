DualSense im Angebot: So könnt ihr euch den PS5-Controller zum halben Preis schnappen!

Jetzt könnt ihr euch den Sony DualSense PS5-Controller 50% günstiger im Refurbished-Angebot sichern.

Gerade habt ihr die Chance, den DualSense PS5-Controller zum Schnäppchenpreis abzustauben. Durch ein aktuelles Refurbished-Angebot zahlt ihr jetzt nur noch die Hälfte des UVP bei Neuware, was für den preisstabilen Controller, der seit seinem Release tendenziell sogar eher teurer geworden ist, schon eine Menge ist – selbst bei generalüberholten Exemplaren. Das Angebot findet ihr hier über eBay:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es nicht. Da bei solchen Refurbished-Angeboten die verfügbare Menge in der Regel eng begrenzt ist, solltet ihr jedoch damit rechnen, dass der Controller schon bald ausverkauft sein könnte.

Was bedeutet „refurbished“ beim DualSense Controller?

Die generalüberholte Version des DualSense PS5-Controllers kommt in einer neuen Verpackung.

„Refurbished“ oder „generalüberholt“ bedeutet im Allgemeinen, dass es sich bei einem Gerät nicht um Neuware handelt, sondern um ein Gebrauchtgerät, das allerdings vom Verkäufer oder Hersteller geprüft und wiederaufbereitet wurde. Je nach Bedarf kann das bedeuten, dass es gereinigt, repariert oder neu verpackt wurde.

Die DualSense PS5-Controller aus dem aktuellen Angebot befinden sich laut Verkäuferangaben in hervorragendem Zustand. Das bedeutet, dass der Controller nahezu neuwertig und von Neuware kaum zu unterscheiden sein dürfte. Häufig handelt es sich bei solchen als hervorragend bewerteten Geräten um Warenrücksendungen, die nie wirklich in Benutzung waren, sondern einfach nur eine neue Verpackung gebraucht haben.

Das könnte auch bei den DualSense Controllern der Fall sein. Jedenfalls dürftet ihr diese nicht mehr in der Originalverpackung, sondern in einer völlig neuen Verpackung bekommen, durch die die direkt als Refurbished-Controller erkennbar sind. Das obige Bild vermittelt euch einen Eindruck davon, was ihr erwarten könnt.

Wer ist der Verkäufer des günstigen PS5-Controllers?

Verkäufer ist der größere eBay-Händler Subdirect24, der häufiger Gaming-Hardware und insbesondere Konsolen und Controller zu günstigen Preisen verkauft, sowohl als Neuware als auch gebraucht bzw. refurbished. Die Bewertungen des Händlers sind aktuell zu 98 Prozent positiv bei rund 350.000 verkauften Artikeln.