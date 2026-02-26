Lautsprecher + Subwoofer im Angebot: Das nenne ich mal starken Sound

Zwei Lautsprecher, ein Subwoofer und eine Steuerungskonsole: Das bekommt ihr alles im Angebot.

Normalerweise ist es ja so, dass Soundbars eher für die Nutzung am Fernseher eingesetzt werden, und Lautsprecher ihren Platz neben dem PC auf dem Schreibtisch finden. Das ist aber keineswegs eine feste Regel, an die man sich halten muss.

Dieses kompakte Soundsystem von Edifier kann sowohl euren TV-Sound verstärken, als auch am PC eingesetzt werden. Es ist flexibel genug und gerade auch noch im Angebot. Ich verrate euch, warum ihr ihr die Lautsprecher von Edifier keinesfalls unterschätzen solltet.

Hi-Fi-Sound auch für kleines Geld

Ich selbst schwöre schon länger auf Lautsprecher von Edifier. An meinem Gaming-PC kommen die Edifier G2000 Pro mit schicker LED-Beleuchtung zum Einsatz, während wir im Schlafzimmer ein Paar der Edifier M60 auf dem Regal platziert haben – perfekt für Filmabende im Bett.

Ich mag die Geräte vor allem deshalb, weil ich sie für die absoluten Preis-Leistungs-Könige halte, die einen erstaunlichen echten, harmonischen Klang abliefern, ohne euch dabei komplett zu verarmen.

Der externe Subwoofer sorgt für ordentlich Wumms in der Musik.

Das gilt auch für das Edifier CX7. Hier bekommt ihr nicht nur zwei Lautsprecher, sondern obendrein einen Subwoofer und eine Kontrolleinheit, die alle Boxen miteinander verbindet und über die ihr Lautstärke regeln, zwischen verschiedenen Eingängen wechseln, oder die aktuelle Wiedergabe pausieren könnt.

Viele Anschlüsse und super leichte Bedienung

Ich hatte ja schon erwähnt, dass dieses System sowohl am Fernseher, als auch am PC gute Dienste leisten kann. Das liegt auch daran, dass euch viele unterschiedliche Anschlüsse zur Verfügung stehen.

Neben RCA-Anschluss, einem AUX-Eingang, gibt es auch einen Platz für USB-Kabel und sogar einen SD-Karten-Slot, mit dem ihr Musik direkt von der Karte abspielen könnt, auch wenn mir gerade keine sinnvoller Verwendungszwecke dafür einfällt, werdet ihr diese Möglichkeit bei so gut wie keinem anderen Lautsprecher finden.

PC oder Handy: Bei diesen Lautsprechern stehen euch alle Möglichkeiten offen.

Auch eine Verbindung via Bluetooth ist möglich, sodass ihr beispielsweise eure Podcasts über die Lautsprecher hören könnt, wenn euch der Sound aus dem Handy selbst zu blechern ist. Und das ist doch das Schönste bei Technik: Wenn sie sich unkompliziert und ohne großes Trara einfach einrichten lässt und dann ohne großes Meckern funktioniert.

Halten wir also fest: Es braucht nicht unbedingt eine Soundbar, um euren Sound Zuhause auf ein hohes Niveau anzuheben, ein Lautsprecher-System kann genauso effektiv sein, vor allem, wenn ihr spezielle Anforderungen bezüglich Anschlüsse, Raumaufteilung oder Bedienbarkeit habt. Und mit dem Edifier CX7-System bekommt ihr starken Hi-Fi-Sound, der dazu auch noch lachhaft günstig daher kommt.