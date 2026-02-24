Pokémon Day: Karten, Spielzeug und mehr jetzt stark reduziert sichern

Zum Pokémon Day ist so gut wie alles aus der Welt der Taschenmonster reduziert.

Pokémon-Fans aufgepasst: Am 27. Februar feiert euer liebstes Franchise den offiziellen Pokémon Day. Passend dazu gibt es auf Amazon schon jetzt eine große Auswahl an reduzierten Produkten. Egal ob das neueste Pokémon-Spiel, Sammelkarten oder niedliche Spielzeuge und Kuscheltiere – jetzt könnt ihr euren Bedarf nach Pikachu und Co. so günstig wie nur selten stillen.

Sichert euch das neueste Pokémon-Spiel für die Switch 2 extrem günstig

Pokémon-Legenden: Z-A hat als erstes Pokémon-Spiel mit einer langen Tradition gebrochen und die rundenbasierten Kämpfe komplett abgeschafft. Stattdessen bekämpft ihr mit eurem Team andere Pokémon in Echtzeit. Dabei kann sogar euer Trainer Schaden nehmen! Es fühlt sich aber für viele nach genau der Modernisierung an, die sich viele Fans gewünscht haben. Was sonst noch neu ist und welche Schwächen das Spiel hat, das erfahrt ihr in unserem Testvideo.

10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Während der Sale-Aktion des Pokémon Day bekommt ihr das Spiel für die Switch 2 mit fast 50 % Rabatt, was für ein Spiel, das erst vor ein paar Monaten erschienen ist, extrem viel ist. Wer bisher wegen des großen Preisschilds gezögert hat, dem bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, das Spiel nachzuholen. Und wenn ihr dabei wirklich stilecht sein wollt, dann könnt ihr euch direkt einen Nintendo Switch 2 Controller im Pokémon-Design im Angebot dazuholen.

Pokémon-Sammelkarten: Selten sind sie günstiger

Aufgrund ihrer geringen Verfügbarkeit und der sowieso gefühlt immer vorhandenen Nachfrage landen Pokémon-Karten nur alle heilige Zeit mal unter dem Rabatt-Hammer und der Pokémon Day ist so eine Zeit. Im Angebot sind neben den Kampfdecks, mit fertig spielbaren Kartenstapeln auch diverse Weltmeisterschafts-Decks, die das Deck eines Profis genau nachbilden.

Mit der Pokémon Kampfakademie lernt ihr das Pokémon TCG im Handumdrehen.

Außerdem im Angebot: Die Pokémon Kampfakademie. Diese Box soll euch den Einstieg ins Pokémon‑TCG so einfach wie möglich machen und enthält drei spielbereite Decks, eine detaillierte Anleitung und ein Spielbrett, mit aufgedruckten Erklärungen. Auch Deckboxen und ein Satz Schadensmarken sind enthalten, sodass dem Losspielen absolut nichts mehr im Wege steht.

Alle Kartensets im Angebot in der Übersicht

Kuscheltiere, Funkos und Switch-Zubehör: Das sind die weiteren Highlights der Sale-Aktion

Bei der Menge an Produkten im Angebot wird es beinahe unmöglich, den Überblick zu haben, weswegen ich jetzt nur noch auf ein paar aus meiner Sicht besonders interessante Angebote eingehe. Sammler sollten unbedingt einen Blick auf die zahlreichen Funko-Pop! Figuren werfen die im Zuge des Pokémon Day gerade nahezu verscherbelt werden.

Glurak und Dragoran sehen auch als Funkos sehr putzig aus.

Neben Funkos sind aber auch die etwas kleineren Battle Figuren im Angebot, die sich wesentlich mehr an das Original-Aussehen der Pokémon halten, und wer es flauschig mag, der kann zu einem Kuscheltier greifen. Hier bekommt ihr nochmal die wichtigsten Angebote der Aktion auf einen Blick: