DualSense Edge im Amazon-Angebot: Sonys besten PS5-Controller gibt's jetzt zum Top-Preis im Black Friday Sale!

Sonys Pro Controller für PS5, den DualSense Edge, gibt es jetzt bei Amazon im Top-Angebot!

Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, um beim PS5-Zubehör mal kräftig aufzurüsten, ohne ein Vermögen zu bezahlen. So könnt ihr euch jetzt beispielsweise mit dem DualSense Edge einen echten Pro Controller für PS5, der dem normalen DualSense einiges voraus hat, zum Top-Preis im Amazon-Sale sichern. Laut Vergleichsplattformen gibt es ihn nirgendwo günstiger. Hier findet ihr den Deal:

Daneben könnt ihr euch jetzt übrigens auch den normalen Sony DualSense sowie ein paar andere PS5 Pro Controller im Angebot schnappen:

Außerdem gibt es natürlich weiteres PS5-Zubehör und zahlreiche PS5-Spiele zu Schnäppchenpreisen. Offiziell läuft der Black Friday Sale bei Amazon noch bis zum 1. Dezember, viele Deals werden aber schon früher vergriffen sein (und sind es teilweise sogar jetzt bereits). Deshalb solltet ihr besser möglichst bald einen Blick auf die Angebote werfen. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Der DualSense Edge: Was kann Sonys bester PS5-Controller?

Die Paddles auf der Rückseite des DualSense Edge PS5-Controllers sind komfortabel bedienbar.

Der Sony DualSense Edge bietet euch eine ganze Reihe von Extras, die ihr mit dem normalen DualSense nicht bekommt. Dazu gehören etwa die praktischen, programmierbaren Paddles auf der Rückseite, auf die ihr unter anderem Funktionen legen könnt, die normalerweise vorn auf den Buttons liegen. Dadurch müsst ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom Analogstick nehmen.

Ebenfalls auf der Rückseite findet ihr die Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr beispielsweise in Shootern schneller feuern könnt. Außerdem bietet euch der DualSense Edge jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, durch die ihr ihn an eure eigenen Vorlieben anpassen könnt, von der Sensitivität der Sticks bis zur Stärke der Vibration. Viele der Einstellungen könnt ihr schnell und unkompliziert durch die Extra-Tasten unten auf der Vorderseite vornehmen.

Hier seht ihr das gesamte Zubehör, das euch beim DualSense Edge PS5-Controller mitgeliefert wird.

Der DualSense Edge bietet natürlich auch die üblichen DualSense-Features, also das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die durch ihre Anpassungsfähigkeit für ein besonders immersives Spielerlebnis sorgen. Diese Features sind Sony-exklusiv, bei anderen Pro Controller für PS5 wie dem Victrix Pro BFG und dem Razer Wolverine V2 Pro findet ihr sie also nicht.

Schön ist auch, dass sich beim DualSense Edge die Sticks vergleichsweise einfach austauschen lassen, weshalb ihr das Gamepad nicht auf den Müll zu werfen braucht, solltet ihr mal von Stickdrift heimgesucht werden. Der einzige große Nachteil des Pro Controller ist die geringe Akkulaufzeit: Nutzt ihr alle Features, macht er schon nach etwa 5 bis 6 Stunden schlapp. Da halten sowohl der normale DualSense als auch die genannten Konkurrenten länger durch.