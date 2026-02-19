Stardew Valley-Fan bringt seine Spitzhacke zum Verbessern und ein Stein blockiert prompt einen wichtigen Weg - Die Community hat einen witzigen Tipp

Werkzeuge zu Clint zu bringen, kann zu ungeahnten Problemen führen.

Ich kenne es und bestimmt kennen es ein paar von euch anderen Stardew Valley-Fans auch: Da bringen wir ein Werkzeug zum Verbessern in Clints Schmiede und merken einen Moment zu spät, dass wir es eigentlich dringend brauchen würden. Eine solche ganz klassische "Dumm-gelaufen-Situation" zeigt eine Person auf Reddit – aber die Community hat einen witzigen Tipp auf Lager.

Stardew Valley-Fan will die Spitzhacke verbessern und es kommt, wie es kommen muss

"Ich habe gerade meine Spitzhacke zu Clint gebracht", schreibt Reddit-User brave_little_blender. Und das wäre an sich erst mal eine ziemlich beliebige Info, wenn der Screenshot dazu nicht Bände sprechen würde. Dieser zeigt nämlich, dass ausgerechnet an einem richtig ungünstigen Ort ein Stein aufgetaucht ist und das direkt vor der Stalltür.

So eine Werkzeug-Verbesserung braucht natürlich ihre Zeit. Geben wir Sense, Gießkanne oder eben auch die Spitzhacke zu Clint, können wir sie erst nach zwei Tagen wieder abholen. Solange hätten die Stalltiere jetzt also erst mal "sturmfrei", da sich Steine nur mit der Hacke brechen lassen. Durch das große Tor können Menschen außerdem nicht ins Innere gelangen.

Community-Mitglied rovingturtles hat da aber einen witzigen wie praktischen Vorschlag, der fast schon philosophisch klingt: "Eine Explosion ist wie eine Spitzhacke, die nur einmal passiert." Gemeint ist damit ganz einfach, dass sich der Stein in diesem Notfall auch wegbomben lässt.

Im Spiel gibt es unterschiedliche Bomben, die sich unter anderem aus Monstermaterialien bauen lassen. Haupteinsatzort für diese sind eigentlich die Minen, aber sie können auch auf der Farm alles Mögliche zerstören. Wie das Vieh im Stall diese rabiate Methode findet, ist dann wohl eine andere Frage.

SpaceyRogue hat noch eine andere Idee und schlägt vor, dass es auch möglich sei, das ganze Gebäude zu verschieben. User osric250 skizziert das etwas merkwürdige Gespräch:

"Hey Robin, denkst du, du könntest meinen Stall verschieben?" "Na klar, hast du einen Platz auf deiner Farm gefunden, wo er besser hinpasst?" "Eigentlich mag ich, wo er ist. Er muss nur 4 Fuß in irgendeine Richtung bewegt werden. Siehst du, da ist ein Kiesel in meinem Türdurchgang."

Falls ihr übrigens aktuell noch ungeduldig auf das Switch 2-Update wartet, dann gibt es jetzt eine Neuigkeit von ConcernedApe. Wir haben euch den entsprechenden Artikel oben verlinkt.

Jetzt seid ihr dran: Habt ihr auch schon mal ein Werkzeug zum Verbessern gebracht und es direkt danach bereut? Vor welches Problem hat das euch gestellt?