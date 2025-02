Ich habe zwei kaputte PS5-Controller mit Stick-Drift in nur 3 Minuten repariert - dieses kostenlose Tool hat meine DualSense gerettet

Die Sticks der teuren DualSense-Controller fangen an zu driften, sobald sie verschleißen. Aber es gibt Abhilfe!

Stick Drift kennt absolut jeder – ihr zockt an eurer PS5 mit eurem DualSense-Controller und nach einigen Jahren oder gar nur Monaten dreht sich eure Spielfigur oder die Kamera nervigerweise von selbst. Die Ursache dafür ist zumeist Verschleiß. In den DualSense-Sticks reiben zwei Scheiben übereinander, um elektrische Spannungsflüsse zu messen, dabei werden sie jedoch kontinuierlich abgetragen.

Bisher gab es dafür keine wirkliche Lösung, da es sich um einen physischen Schaden handelt, ich bin vor kurzem aber zufällig auf eine Web-App gestoßen, die im Handumdrehen zwei furchtbar driftende Controller reparierte. Das hat mich so aus den Socken gehauen, dass ich sie euch auf keinen Fall vorenthalten möchte.

Chris Werian

@FromSoftwerian (BlueSky) Chris hat in der Vergangenheit vor allem kaputte Konsolen repariert, jetzt nimmt er sich aber auch Controllern mit Stick-Drift an. Bisher gab es dafür kaum Lösungen abseits eines vollständigen Austauschs – abgesehen von einer App, die für ihn exzellent funktioniert und direkt zwei DualSense wieder fit gemacht hat.

Meine Ausgangslage: Ich habe nach Ersatz-Sticks für zwei DualSense-Controller gesucht, da die beiden Pads unter einem starken Drift im linken Stick leiden. Ersatzteile von Drittanbietern sind ab Werk nicht immer gut eingestellt, sodass sie driften, weshalb es zur Feinjustierung spezielle Kalibrierungs-Platinen zum Verlöten gibt.

Die Platinen waren auch für viele Jahre der Standard, jedenfalls bis Mitte 2024 eine App mit dem simplen Namen "DualShock Tools" aufgetaucht ist. Damit lässt sich auf die Firmware des DualSense zugreifen und neue Kalibrierungsdaten können eingespeist werden.

Aber Moment mal… ein Tool, das Abweichungen an den Sticks beseitigt, um Stick-Drift zu verhindern? Wieso sollte das nicht auch bei verschlissenen Sticks funktionieren? Quasi wie damals bei der PS2, die ebenfalls driftende Sticks mit einer Neukalibrierung bei jedem Start der Konsole ausglich.

Kurzerhand habe ich DualShock-Tools dann mit den kaputten Controllern ausprobiert und keine drei Minuten später konnte ich ohne jeglichen Drift auf meiner PS5 durch die Warzone von Call of Duty preschen und fieses Getier in Monster Hunter Wilds verkloppen.

Ich war völlig überrascht, dass die App so gut funktionierte. Denn die allermeisten anderen Tipps gegen Stick Drift (abseits einer professionellen Reparatur) scheitern zumeist kläglich an der Tatsache, dass es sich im Kern um einen Hardware-Mangel in einem Bauteil handelt, das ohne Schraubarbeiten nicht erreicht werden kann.

So beseitigt ihr den Stick Drift eurer Controller innerhalb weniger Minuten

Wollt ihr die DualShock-Tools einmal selbst probieren, dann müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Geht mit einem Chrome-basierten Browser auf die DualShock-Tools-Seite . Ohne Chrome geht es leider nicht, da bei Firefox und Co. eine spezielle Schnittstelle für die Controller-Erkennung fehlt.

. Ohne Chrome geht es leider nicht, da bei Firefox und Co. eine spezielle Schnittstelle für die Controller-Erkennung fehlt. Schließt euren driftenden DualSense-Controller per USB-Kabel am PC oder Laptop an und klickt auf der Seite auf Verbinden .

. Die Daten auf dem Speicher-Chip eures DualSense-Controllers werden ausgelesen und angezeigt.

So sieht die Übersicht der DualShock-Tools aus, rechts in der Web-App befinden sich die wichtigen Kalibrierungswerkzeuge.

Legt euren DualSense flach auf einen Tisch und klickt auf Stickmitte kalibrieren .

. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegt die Sticks diagonal in jeweils eine Ecke, bevor ihr sie loslasst.

Nach den vier Einzeltests drückt ihr auf Fertig und fahrt mit Stickbereich kalibrieren fort.

und fahrt mit fort. Dort müsst ihr beide Sticks mehrfach im Kreis drehen, je länger ihr das macht, desto genauer wird die Messung. Ich habe beide Sticks circa eine Minute gedreht.

Klickt auf Fertig und geht noch einmal auf Stickmitte kalibrieren , um den ersten Test zu wiederholen.

und geht noch einmal auf , um den ersten Test zu wiederholen. Die Abweichung bei den Joystick-Informationen sollte nach Abschluss der Kalibrierung bei 0,00 liegen.

liegen. Klickt auf Änderungen Permanent Speichern , um die Kalibrierung zu übernehmen.

, um die Kalibrierung zu übernehmen. Trennt euren Controller über die obrige Schaltfläche wieder von der App.

WICHTIG! Ihr könnt theoretisch euren Controller irreparabel beschädigen, wenn ihr ihn während des Speichervorgangs vom USB-Kabel zieht oder nicht korrekt trennt, da dann beschädigte Daten aufgespielt werden. Außerdem ist derzeit unklar, ob Sony die Anpassungen erkennt und diese womöglich zu einem Bann führen konnten. Bisher haben wir dazu noch keine Anzeichen gefunden, gehen derzeit aber auch nicht davon aus, da es sich lediglich um eine Reparatur und nicht um einen Cheat oder ähnliche Betrügereien handelt.

Im Anschluss könnt ihr die Funktion eures DualSense-Controllers beispielsweise über den Gamepad-Tester überprüfen. In meinem Fall habe ich bei einem PS5-Controller keine Fehleingaben mehr angezeigt bekommen, bei einem anderen nur noch ganz minimale – dieser DualSense ist mir aber auch einmal auf den Boden gefallen, mit dem Stick voraus. Autsch.

Smartphone-App als Alternative zum PC

Übrigens könnt ihr mit den DualShock-Tools auch, wie der Name verrät, PS4-Controller von driftenden Sticks befreien und es gibt sogar eine kostenlose Handy-Variante im Google Play-Store, die auf den Namen DriftGuard hört.

Voraussetzung dafür ist ein USB-C-zu-USB-C-Kabel, über das ihr den DualSense ans Handy anschließen könnt.

Bei DriftGuard verstecken sich die Kalibrierungs-Tools ganz oben in der App. Sie funktionieren aber grundsätzlich wie am PC.

Ihr geht dabei ähnlich vor wie am PC, wählt nach dem Anschließen des Controllers also zuerst oben Center aus und kalibriert die Stickmitte, dann führt ihr einige Stick-Drehungen im Range-Test durch und schließt zu guter Letzt einen weiteren Center-Durchgang ab. Sieht unten beim Gamepad-Tester alles okay aus, betätigt ihr Permanent und die Änderungen werden gespeichert.

Was steckt hinter dem Tool?

DualShock-Tools stammt aus der Feder von Alain Carlucci, einem Techniker, der die Firmware und Platinen von PS4- und PS5-Controllern studiert hat. Für seine Web-App macht er sich eine spezielle Funktion zu Nutze, die Sony bei Reparaturen verwendet, um die Firmware der Gamepads auszulesen und neu zu beschreiben.

Sie kann mit speziell geschriebenem Code aktiviert werden und ermöglicht somit die Kalibrierung der PlayStation-Controller. Eine ziemlich geniale Funktion, die mir gerade den Neukauf eines DualSense erspart hat. Zumindest vorerst, denn der Verschleiß der Sticks hört ja nicht auf einmal auf.

Ich bin aber schon gespannt, wie lang ich noch ohne Probleme weiterzocken kann. Aktuell mehren sich jedoch unaufhörlich die Stunden, in denen ich ohne Drift zocken kann.

Findet ihr das Tool auch so gut? Konnte es euch ebenfalls helfen?