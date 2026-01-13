  • Anzeige

DualSense PS5-Controller im Angebot: Amazon startet absoluten Top-Deal mit fast 35€ Rabatt!

Ein besseres Angebot mit dem Sony DualSense hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben: Bei Amazon könnt ihr den PS5-Controller gerade mit fast 35€ Rabatt abstauben!

13.01.2026 | 09:17 Uhr


Bei Amazon könnt ihr euch den Sony DualSense PS5-Controller jetzt im neuen Top-Angebot sichern!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade den Sony DualSense in einem absoluten Top-Angebot schnappen: Wenn ihr euch den PS5-Controller zusammen mit 50€ Guthaben für den PlayStation Store holt, bekommt ihr einen Rabatt von fast 35€ im Vergleich zum UVP beim Einzelkauf! Das ist ein fantastischer Deal für das normalerweise sehr preisstabile Gamepad, aktuell gibt es nirgendwo sonst ein ähnlich gutes Angebot:

DualSense PS5-Controller im Top-Angebot bei Amazon schnappen!

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. In der Vergangenheit waren ähnliche Angebote bei dem Händler jedoch oft sehr schnell ausverkauft, ihr solltet euch deshalb nicht zu viel Zeit lassen. Alternativ könnt ihr bei Amazon übrigens gerade auch noch einige andere PS5-Controller günstiger bekommen. Für die Qualität der nicht lizenzierten Controller von Drittherstellern würden wir allerdings nicht die Hand ins Feuer legen:

Dualsense PS5-Controller im Angebot: Wie gut ist der Amazon-Deal?

Falls ihr etwas mit dem PS-Store-Guthaben anfangen könnt, solltet ihr euch den aktuellen Amazon-Deal mit dem Sony DualSense besser nicht entgehen lassen. Falls ihr etwas mit dem PS-Store-Guthaben anfangen könnt, solltet ihr euch den aktuellen Amazon-Deal mit dem Sony DualSense besser nicht entgehen lassen.

Zumindest dann, wenn ihr sowieso ab und zu im PlayStation Store einkauft und die 50€ Guthaben gut gebrauchen könnt, handelt es sich bei dem aktuellen Amazon-Angebot um einen hervorragenden Deal. Laut Vergleichsplattformen gibt es derzeit nämlich nirgendwo sonst ein auch nur annähernd so gutes Angebot mit dem Sony DualSense. Einzeln liegt der beste Preis des PS5-Controllers momentan bei rund 70€ inklusive Versand.

Selbst im Vergleich zu den besten Preisen spart ihr also noch fast 25€. Hinzu kommt, dass es auch in den letzten Monaten einschließlich der großen Black Friday Sales keine besseren Angebote gab. Es ist also nicht zu erwarten, dass in der nahen Zukunft ein noch günstigerer Deal auftauchen wird.

Bei dem derzeitigen Preis würden wir euch auch nicht empfehlen, zu einer der oben erwähnten DualSense-Alternativen zu greifen. Erstens kommt ihr selbst mit diesen nicht lizenzierten PS5-Controllern kaum günstiger weg, zweitens fehlen ihnen diverse Features wie etwa das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des Sony DualSense. Momentan ist das Original daher eindeutig die beste Wahl.

