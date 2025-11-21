Den DualSense PS5-Controller gibt's endlich wieder günstig: Jetzt schnell zuschlagen, bevor die Black-Friday-Angebote weg sind!

Wenn ihr einen neuen DualSense PS5-Controller braucht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen!

Jetzt sind endlich auch die PS5-Hardware und die großen PS5-Exklusivspiele in den Black Friday Sale gestartet und teils zu fantastisch günstigen Preisen zu bekommen. Mit dabei ist auch der Sony DualSense PS5-Controller, den ihr nun bei verschiedenen Händlern 31 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP bekommt. Eine große Auswahl findet ihr hier bei MediaMarkt, dort ist das Gamepad in vielen verschiedenen Farben reduziert:

Theoretisch gilt das Angebot natürlich auch bei Amazon, dort sind aber schon jetzt die meisten Varianten des DualSense Controllers ausverkauft. Momentan sind nur noch die Versionen in Volcanic Red und Chroma Indigo verfügbar

Offiziell laufen die neuen PlayStation-Angebote mindestens bis zum Black Friday am 28. November, bei manchen Händlern könnten sie auch noch etwas länger verfügbar sein. Wie das Beispiel von Amazon zeigt, müsst ihr jedoch damit rechnen, dass vieles schon lange vorher ausverkauft ist. Noch länger zu warten, lohnt sich vermutlich ohnehin nicht, denn noch viel tiefer dürften die Preise kaum sinken.

Auch DualSense Edge PS5-Controller im Black-Friday-Angebot!

Der DualSense Edge (den es auch in der weißen Version günstiger gibt) bietet auf der Rückseite zusätzliche Paddles sowie Schieberegler für die Trigger Stops.

Falls ihr keine halben Sachen machen und euch statt des normalen DualSense lieber gleich einen richtigen Pro Controller für PS5 sichern wollt, könnt ihr übrigens auch den Sony DualSense Edge im Black Friday Sale bekommen. Bei Amazon ist zwar auch dieser aktuell bereits vergriffen, aber hier bei MediaMarkt findet ihr ihn noch.

Im Vergleich zum gewöhnlichen DualSense bietet der DualSense Edge Controller eine Reihe von Extras, darunter beispielsweise programmierbare Extratasten auf der Rückseite, durch die ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom Analogstick nehmen müsst, um die Buttons zu drücken. Außerdem könnt ihr den DualSense Edge detailliert an eure Vorlieben anpassen und etwa die Stärke der Vibration und die Sensitivität der Sticks einstellen oder durch die Trigger Stops die Wege der Trigger verkürzen.