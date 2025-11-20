Soundbars am Black Friday: Diese Soundkracher solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, euren TV-Sound zu verbessern.

Endlich ist es soweit: Die Black Week ist gestartet und die Händler öffnen ihre Tore, um eine Flut von Angeboten aus uns niederprasseln zu lassen. Die perfekte Gelegenheit, seinem TV ein kleines Sound-Upgrade zu gönnen. Wir zeigen euch die besten Soundbar-Deals bei Amazon, Teufel und MediaMarkt.

Die besten Soundbars auf Amazon, die am Black Friday reduziert sind

Wer sich und seinen Ohren wirklich etwas Gutes tun will, der sollte für eine Soundbar durchaus etwas mehr Geld in die Hand nehmen, und sich eine Soundbar mit guter Qualität zulegen. Bei so hohen Beträgen lohnt sich das Warten auf ordentliche Rabatte besonders. Und zwei Kandidaten sind mir dieses Mal besonders ins Auge gefallen.

Die Bose Smart Ultra Soundbar ist am Black Friday massiv reduziert.

Die erste ist die Bose Smart Ultra Soundbar. Bose ist eine feste Größe in der Soundlandschaft und ihre teuerste Soundbar überzeugt nicht nur durch einen extrem schicken Look, sondern auch mit einem Sound der Extraklasse, der euch selbst ohne externen Subwoofer durch Mark und Bein gehen wird. Natürlich unterstützt die Soundbar Dolby Atmos und punktet darüber hinaus mit einigen smarten KI-Features, um die Soundqualität weiter zu steigern.

Die andere erwähnenswerte Soundbar ist die Sonos Arc Ultra. Die besitzt noch mehr integrierte Lautsprecher und ist noch etwas schlanker als die Bose Smart Ultra. Außerdem verfügt die Soundbar über das beliebte Sonos Multiroom-Feature, mit dem ihr eure Lautsprecher in jedem Raum miteinander verbinden könnt, um so dasselbe, oder in jedem Raum etwas Unterschiedliches laufen zu lassen. In der Black Week ist sie jetzt so günstig, wie noch nie zuvor!

Die Sonos Arc Ultra ist sowas wie der heilige Soundbar-Gral und jetzt so günstig wie noch nie.

Es gibt natürlich noch mehr Soundbars auf Amazon, die am Black Friday reduziert sind. Diese Modelle sind dabei einen besonderen Blick wert:

Teufel legt mächtig vor: Der deutsche Hersteller lockt mit starken Angeboten

Nicht nur bei Amazon könnt ihr jetzt starke Rabatte finden: Der deutsche Hersteller Teufel hat den gesamten November zum Black Friday-Zeitraum erklärt und hat extrem viele seiner Produkte im Preis gesenkt, darunter auch viele Soundbars, zum Beispiel ihr absolutes Premium-Produkt, die CINEBAR LUX.

Sound aus Deutschland kann dank Black Friday auch richtig günstig sein.

Es kommt zwar kein Dolby Atmos zum Einsatz, aber dank der von Teufel eigens entwickelten Dynamore-Technologie, die auf seitliche, und nach oben zielende Speaker setzt, erlebt ihr trotzdem allerfeinsten Surround-Sound in eurem Heimkino. Auch einen externen Subwoofer braucht ihr nicht, denn die CINEBAR LUX ist bereits mit vier Bassmembranen ausgestattet, die ordentlich Rumms mitbringen. Diese Soundbar ist also für alle was, die schlichtweg keinen Platz für einen externen Subwoofer haben, aber trotzdem richtig guten Sound genießen wollen.

Hier sind noch weitere Teufel-Soundbars, die ihr gerade günstiger abstauben könnt:

Auch bei MediaMarkt gibt es gute Angebote

Auch MediaMarkt legt bereits fleißig Angebote vor: Deren Black Week hat einige heiße Sound-Angebote zu bieten. Der für mich spannendste dabei ist die LG DS40T, denn die könnt ihr gerade mit extrem starken 66% Rabatt bekommen. Das ist für eine Soundbar mit externem Subwoofer sagenhaft günstig.

Weiter oben habe ich ja bereits über die Bose Smart Ultra Soundbar gesprochen, bei MediaMarkt gibt es schon jetzt den kleinen Bruder, die Bose Smart Soundbar sehr günstig zu haben. Tatsächlich ist sie nirgendwo sonst online gerade so günstig als bei MediaMarkt und Saturn.

Bose kann in jeder Preisklasse mit richtig gutem Sound überzeugen.

Sie verfügt zwar über weniger verbaute Sound-Kanäle, aber ist Dolby Atmos und Bose True Space mit allem ausgestattet, um euch die Abende vor dem Fernseher wesentlich interessanter zu gestalten. Wer lieber gleich ein ganzes 5.1 Soundsystem kaufen will, der wird hier ebenfalls fündig: