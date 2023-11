DualSense + Spiel für 64€: PS5-Controller jetzt im günstigen Black Friday Bundle sichern

Den Sony DualSense könnt ihr jetzt sowohl einzeln als auch in einem Bundle günstig abstauben.

Im Black Week Sale bei MediaMarkt könnt ihr jetzt den Sony DualSense in einem günstigen Bundle abstauben: Den PS5-Controller bekommt ihr aktuell zusammen mit NBA 2K24 für nur 64€. Das ist ein fantastischer Preis, wenn man bedenkt, dass das Basketballspiel erst im September mit einer UVP von 79,99€ erschienen ist. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite des Controllers, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Allerdings ist NBA 2K24 auch einzeln bereits deutlich im Preis gefallen. Im Black Friday-Angebot bei MediaMarkt kostet es gerade nur noch 34,99€. Alternativ könnt ihr sowohl das Bundle als auch das Spiel allein gerade übrigens genauso günstig auch bei Saturn finden:

DualSense PS5-Controller auch einzeln günstig

Falls ihr an NBA 2K24 kein Interessen habt, könnt ihr den Sony DualSense momentan auch einzeln zum günstigen Preis bekommen. Den PS5-Controller gibt es gerade bei verschiedenen Shops wie MediaMarkt, Saturn und Otto für nur 49,99€ im Angebot, und zwar in fast allen verfügbaren Farben.

Falls ihr die weiße Standard-Version haben wollt, könnt ihr diese aktuell bei Amazon sogar noch etwas günstiger bekommen, nämlich für 47,99€. Die anderen Farben kosten theoretisch auch bei Amazon 49,99€, viele der Varianten sind hier inzwischen aber bereits ausverkauft.

Wie gut ist NBA 2K24?

1:00 NBA 2K24 nutzt Aufnahmen aus echten Basketball-Spielen für realistischere Animationen

NBA 2K24 leidet an den typischen Problemen aktueller Sportspiel-Serien, nämlich erstens an relativ geringen Fortschritten im Vergleich zum Vorgänger aus dem letzten Jahr und zweitens an dem übermäßigen Einsatz von Mikrotransaktionen. Letztere sind sogar noch nerviger und aggressiver als etwa bei EA Sports FC 24.

Hiervon abgesehen ist NBA 2K24 aber ein hervorragendes Basketballspiel, das ein authentisches Spielgefühl vermittelt, toll inszeniert ist und schlicht und ergreifend eine Menge Spaß macht. Vor allem für Basketballfans, die schon ein paar Jahre keinen Teil der Reihe mehr gespielt haben, lohnt sich der Kauf daher durchaus, zumal es keinen ernsthaften Konkurrenten gibt.

