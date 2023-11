Dungeons & Dragons: Starterset mit Drachenabenteuer jetzt für nur 13,99€ bei Amazon abstauben

Mit dem Dungeons & Dragons Starterset "Die Drachen der Stumwrack-Insel" könnt ihr euch jetzt in einem Einsteiger-Abenteuer in den Krieg der Drachen einmischen.

Ihr habt gerade Baldur's Gate 3 durchgespielt und jetzt Lust darauf, auch mal in das Pen-&-Paper-Rollenspiels reinzuschauen, das die Grundlage für den Rollenspiel-Hit bildet?

Was ist Dungeons & Dragons?

Dungeons & Dragons ist ein 1974 erschienenes Pen-&-Paper-Rollenspiel und die Grundlage für zahlreiche Videospiele, die sich mal mehr und mal weniger treu an das Regelwerk halten. In einer Fantasy-Welt erlebt ihr gemeinsam als Heldengruppe Abenteuer, kämpft gegen Monster, sammelt Schätze und steigert die Fähigkeiten eurer Charaktere.

Das Spiel ist für 2 bis 6 Spieler*innen gedacht, wobei eine Person die Rolle des Spielleiters übernehmen sollte. Dieser Spieleiter kann auf Basis des Regelwerks eigene Abenteuer erschaffen und dabei der Kreativität freien Lauf lassen oder auch auf vorgefertigte Abenteuer zurückgreifen, die dann oft aufwendigere Geschichten auf Grundlage der Dungeons-&-Dragons-Lore erzählen.

Was bietet das D&D Starterset „Die Drachen der Sturmwrack-Insel“?

Das Starterset beinhaltet neben Regelbuch und Würfeln auch umfangreiche Hilfen für euer erstes Abenteuer.

Wie üblich bei Startersets bekommt ihr ein Regelbuch mit allen Regeln, die ihr am Anfang braucht, einschließlich Ausrüstung und 30 Zaubersprüchen sowie natürlich den speziellen Würfeln, die ihr für Dungeons & Dragons braucht. Außerdem gibt es fünf vorgefertigte Charakterbögen, sodass ihr auf Wunsch direkt in das Abenteuer einsteigen könnt.

In dem mitgelieferten Abenteuer erkundet eure Gruppe eine Insel, die schon seit langer Zeit ein Schlachtfeld in einem Krieg zwischen Drachen ist, in den ihr nun hineingezogen werdet. Ihr bekommt einen Abenteuer-Leitfaden mit Karten und Beschreibungen von Orten, Monstern und Gegenständen, die den Job des Spielleiters für den Einstieg deutlich erleichtern.

