Dying Light 2 Reloaded: Zum 2. Geburtstag des Survival-Horror-Hits gibt’s eine massiv überarbeitete neue Version

Was ist Dying Light 2? Dying Light 2 erschien am 04.02.2022 als Nachfolger des gefeierten Dying Light. Erneut geht es um eine Zombie-Apokalypse in einer europäischen Stadt. Dort rennen tagsüber Horden von Untoten durch die Straßen und ihr müsst als Überlebender das ganze Chaos überstehen.

Da die Straßen aufgrund der vielen Zombies fast unpassierbar sind, hangelt und hechtet ihr euch in bester Parkour-Manier über die Dächer und in schwindelerregende Höhen. Dabei sucht ihr nützlichen Kram und bastelt tödliche Waffen.

Doch seht euch vor, denn wenn es Nacht wird, kommen die wirklich schlimmen Monster heraus und dann solltet ihr schnell Schutz in einer Zuflucht finden.

Was hat es mit der Reloaded-Version auf sich? Am 22.02.2024 feiert Dying Light 2 sein 2-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es die "Reloaded Edition". Die ersetzt die bisherige Standard-Edition und enthält kostenlos den DLC "Bloody Ties" sowie alle Verbesserungen, Updates und zusätzlichen Content der letzten zwei Jahre.

Was kostet die Reloaded Edition? Die Reloaded Edition kostet zum Normalpreis genau so viel wie die bisherige Standard Version 59,99 Euro und ist ab dem 22.02. mit 50 Prozent Nachlass für nur noch 29,99 Euro auf allen Plattformen verfügbar.

Auf dem PC könnt ihr vom 22. bis zum 26.02. Dying Light 2: Reloaded kostenlos testen und sogar euren Fortschritt übernehmen.

Kann ich Dying Light 2 vorher testen? Vom 22. ab 19 Uhr bis zum 26.02. gibt es Dying Light 2 in der neuen Reloaded-Version im kostenlosen Gaming-Wochenende auf Steam. Ihr könnt also als PC-User hier gratis reinschnuppern und das Spiel ausprobieren. Euer Fortschritt bleibt dann erhalten, wenn ihr das Game am Ende doch kauft.

Was sind die Features und Neuerungen von Dying Light 2 - Reloaded?

Die Entwickler bei Techland haben in den vergangenen zwei Jahren viel Zeit und Energie in das Spiel gesteckt. Daher spielt sich die Reloaded Version spürbar anders, hat mehr Content und sieht besser aus.

Mehr Horror!

Der Tag- und Nachtzyklus war schon immer ein zentraler Bestandteil der Dying Light-Reihe. Wo man bei Tageslicht noch einigermaßen sicher durch die Gassen stromert, kriechen bei Nachtanbruch die grausigen Schattenjäger aus ihren Löchern und machen Jagd auf euch.

Tags rennen die Zombies nur durch die Gassen, aber nachts wird es richtig übel!

Dieser Aspekt des Spiels, wo ihr vom Jäger zum Gejagten werdet, wird im Update noch verstärkt. Die Unterschiede im Gameplay werden noch mehr hervorgehoben und

die Nächte dank neuer Lichteffekte und einer gruseligen Soundkulisse beklemmender und schauriger denn je.

Wer also immer schon mehr Horror in Dying Light 2 wollte, wird jetzt glücklich.

Mehr Parkour!

Das zweite Alleinstellungsmerkmal nach der Dunkelheit sind die wilden Verfolgungsjagden und das Parkour-System. In Dying Light 2 seid ihr permanent am Rennen, Hechten, Springen, Klettern und allgemein flott unterwegs.

Klettern und Springen waren schon immer wichtige Elemente des Spiels. Jetzt sind sie noch besser geworden.

Diese Highlights sind jetzt noch immersiver und es gibt weitreichende Verbesserungen des Parkour-Systems inklusive neuer Animationen und verbesserter Kontrolle in der Luft. Obendrein gibt es nun zwei Parkour-Modi. Einen mit Unterstützung und einen freien Modus, der schwerer zu spielen, aber befriedigender ist, wenn man ihn am Ende beherrscht.

Wenn ihr also gerade die dynamischen Verfolgungsjagden des Spiels schon immer mochtet, dann ist die Reloaded-Version genau euer Ding!

Mehr Content!

Community-Karten sind ein weiteres Feature der Reloaded-Version. Durch die Zusammenarbeit mit der Modding-Community könnt ihr neue Maps (auch auf den Konsolen) direkt im Spiel auswählen – ohne

zusätzliche Downloads.

Dank neuer Community-Karten könnt ihr die Spielwelt von Dying Light 2 immer neu erkunden.

So könnt ihr eure persönliche Spielerfahrung jederzeit erweitern und so bei jedem Besuch im Spiel etwas komplett Neues erleben.

Wenn ihr also die Spielwelt immer wieder neu erleben wollt, dann freut euch auf Dying Light 2: Reloaded!

Mehr Wumms!

Ein Kritikpunkt der Fans von Dying Light 2 war, dass es im Spiel quasi keine Schusswaffen gibt. Warum dem so ist, wurde zwar tatsächlich im Spiel erklärt, aber viele Spieler wünschten sich dennoch zünftige Schießereien gegen die Zombiehorde.

Bisher waren Bögen und Armbrüste das Nonplusultra der Fernkampfwaffen. Jetzt gibt’s endlich auch richtige Knarren!

Hier kommt euch die Reloaded-Version entgegen, denn der Titel bezieht sich auch darauf, dass es endlich genug Schusswaffen gibt, die man “nachladen” kann.

Wer also Dying Light 2 gern mit mehr Shooter-Elementen erleben will, der hat jetzt mit der Reloaded-Version genau das richtige Spiel.

All diese Features und weitere Verbesserungen findet ihr in der neuen Version Dying Light 2: Reloaded, die ihr ab dem 22.02.2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S sowie die Old-Gen-Konsolen bekommt.