Neues Dying Light: The Beast zeigt erstes Gameplay und sieht aus wie der nächste Grafikkracher

Die beliebte Zombie-Reihe kehrt zurück - Dying Light: The Beast kommt im Sommer 2025.

Dying Light: The Beast ist ein Ableger der beliebten Zombie-Reihe, der in der Stadt Castor Woods spielt. Das Spielt wird nicht so groß, wie die beiden Haupteile, soll dafür aber eine wesentlich höhere Detaildichte aufweisen.

Auf den Game Awards gab es nun einen neuen Trailer zu sehen. Neben ein paar neuen Gameplay-Szenen haben wir auch erfahren, dass Dying Light: The Beast im Sommer 2025 erscheinen soll.

Es wird wieder dunkel und gruselig

Wir schlüpfen in die Rolle von Kyle Crane, der 13 Jahre in Gefangenschaft verbracht hat und dort zahlreiche Experimente ertragen musste. Nun gelingt ihm die Flucht und er will sich bei seinen Peinigern rächen.

Der neue Trailer zeigt ihn und seinen vermeidlichen Gegenspieler, den Baron, und im Anschluss bekommen wir noch ein paar Szenen aus der Open World des Spiels zu sehen.

Hier könnt ihr euch den Game Awards-Trailer anschauen:

2:07 Der erste Gameplay-Trailer zu Dying Light: The Beast von den Game Awards

Der Trailer macht auf jeden Fall deutlich: Es wird wieder ordentlich gruselig, besonders in der Nacht bekommen wir es nicht nur mit Zombies, sondern auch mit erdrückender Dunkelheit zu tun. In der Nacht werden die Untoten sogar noch wesentlich gefährlicher.

Um uns zur Wehr zu setzen, bekommen wir Waffen wie eine Machete und eine Armbrust an die Hand. Wie in der Reihe üblich, wird Munition wahrscheinlich sehr knapp sein. Dafür dürfen wir fiese Monster und menschliche Feinde mit einem Auto zur Seite räumen.

Dying Light: The Beast erscheint für Playstation 5, Xbox Series und auf dem PC via Steam und dem Epic Games Store. Wieviel das Spiel kosten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Die Vorgänger Dying Light und Dying Light 2: Stay Human erschienen 2015 und 2022.

Was denkt ihr über den neuen Trailer von The Beast? Hattet ihr Spaß mit den Vorgängern und freut ihr euch auf den kleinen Ableger? Verratet es uns in den Kommentaren!