Battlefield 6 jetzt schon SO günstig?! Der bombastischste Shooter 2025 ist beim Amazon Black Friday ein Schnäppchen für FPS-Fans!

In dieses glorreiche Spiel habe ich schon zig Stunden versenkt – und noch viele weitere werden hinzukommen!

Seit dem Release am 10. Oktober habe ich schon dutzende Stunden in Battlefield 6 investiert. Ich hätte ja ehrlich nicht gedacht, dass EA und Co. mich nach dem durchwachsenen Battlefield 5 und dem erst recht enttäuschenden Battlefield 2042 nochmal so an den Haken kriegen.

Dabei sind sie für mich regelrecht über ihr Ziel hinausgeschossen und so ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich Counter-Strike 2 links liegen lasse und stattdessen lieber schweißtreibende Panzer-Duelle auf Operation Firestorm ausfechte. Auch wenn der Black Friday bei Amazon erst in ein paar Tagen startet, könnt ihr die Multiplayer-Perle schon jetzt zum extrem günstigen Angebotspreis abgreifen!

Battlefield 6 jetzt extrem günstig beim Amazon Black Friday sichern

1:54 Battlefield 6: Explosiver Trailer stimmt auf Season 1 ein, die Ende Oktober startet

Auf kaum ein Spiel habe ich mich dieses Jahr so sehr gefreut wie Battlefield 6. Während Battlefield 5 nach dem grandiosen Battlefield 1 hinter meinen hohen Erwartungen zurückblieb, stellte Battlefield 2042 dann für mich (und so manch anderen) den endgültigen Tiefpunkt der Serie dar. Deswegen stand ich dem neuesten Ableger zunächst eher zwiegespalten gegenüber. Spätestens aber nach dem ersten Multiplayer-Trailer mit 2000er-Jahre-Soundtrack und der fetzigen Open Beta war bei mir das alte Battlefield-Fieber zurück.

Und der Hype war berechtigt: Battlefield 6 ist nach wie vor der König in Sachen All-Out Warfare. Die Mischung aus gnadenlosen Infanteriekämpfen, brachialen Panzerschlachten und schweißtreibenden Helikopter-Dogfights sind für mich ein zeitloses Rezept für hunderte oder gar tausende Stunden bester Multiplayer-Unterhaltung. Der neueste Ableger wirkt für mich mit seinem modernen Setting fast schon wie ein Revival der besten Tugenden aus Battlefield 3 und Battlefield 4, sodass ich den neuesten Call of Duty-Teil dieses Jahr gerne mal überspringe.

Für jeden Spielertypus der passende Modi und die richtige Map

Die Spielmodi knüpfen an die bekannten Stärken der Serie an: Klassiker wie Eroberung, Durchbruch und Rush werden vom für mich grandiosen Escalation-Modus ergänzt und gleichzeitig sorgen die neuen Maps für frischen Schlachtfeld-Wind: Ihr kämpft in den Straßen von New York, der sengenden Hitze von Kairos oder den felsdurchklüfteten Tälern Tajikistans. Die neuen Karten überzeugen dabei nicht nur mit beeindruckender Grafik, sondern auch einer gelungenen Balance aus Infanterie- und Vehikel-Scharmützeln.

16:23 Der Battlefield 6-Multiplayer ist klasse - aber er treibt uns auch zur Weißglut

Auch spielerisch legt Battlefield 6 im Vergleich zu den älteren Serienteilen nochmal eine gehörige Schippe drauf. Der Shooter setzt auf ein deutlich überarbeitetes Gunplay und das neue Kinästhetik-Kampfsystem, wodurch sich das altbekannte Battlefield-Feeling einfach noch besser als je zuvor anfühlt. Ob ihr geduckt sprintet, verwundete Teammitglieder in Sicherheit zerrt oder in letzter Sekunde in Deckung springt – Battlefield 6 fühlt sich zu jeder Sekunde wie pure Popcorn-Action an.

Im günstigen Amazon Black Friday-Deal einfach ein Pflichtkauf

Wenn man alle Ableger seit Bad Company 2 zusammenrechnet, habe ich schon eine größere vierstellige Zahl an Spielstunden im Laufe meiner Battlefield-Karriere gesammelt und eines kann ich euch sagen: Battlefield 6 spielt ganz oben mit. Jeden Abend freue ich mich aufs Neue darauf, meinen Gegnern in hitzigen Multiplayer-Gefechten das Blei um die Ohren zu jagen. Und mit dem aktuellen Amazon-Angebot könnt ihr das jetzt auch – zu einem spektakulär günstigen Preis, den ich ehrlicherweise so kurz nach dem Release nicht erwartet hätte!

Noch mehr PS5-Spiele im Angebot beim Amazon Black Friday:

